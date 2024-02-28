Fatih Erbakan ve Suat Kılıç semt pazarında! Seçmenden net tavır: Size güvenemiyoruz AK Parti'den istediği talepleri reddedilen Fatih Erbakan'ın Ankara'da oyları bölmek için aday çıkarması, seçmen tarafında olumlu karşılık bulmadı.

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ensonhaber.com

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara adayı Suat Kılıç ile semt pazarını gezerken, seçmenden aldığı cevapla büyük şok yaşadı.

Bir pazarcıya selam veren Erbakan ile Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı'nda ne güzel iyi yaptınız. Gittiniz şimdi o insanlarla şok olduk." sözleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

"Biz size güvenmiyoruz"

Bunun üzerine araya giren Suat Kılıç, "Biz size güveniyoruz." diyerek geçiştirmeye çalıştı ancak pazar esnafı, "Biz size güvenmiyoruz." dedi

O anda yaşananlar, Medyascope'tan Cansu Timur'un kamerasına yansıdı.

AK Parti'ye kaybettirmek istiyorlar

Bilindiği üzere; Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde AK Parti ile CHP arasında kıran kırana bir seçim yarışı varken Yeniden Refah Partisi'nin buralarda aday çıkarması, tepkilere neden oldu.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin çeşitli sorunlar nedeniyle aday göstermediği isimleri partisine alarak aday gösteriyor.

Kritik olan il ve ilçelerde Yeniden Refah Partisi'nin adayları nedeniyle; seçim, AK Parti için daha da riskli hale geliyor.