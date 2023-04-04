Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ferdi Millet İttifakı'na oy vermez Partisinin Gaziantep il binasında basın toplantısı düzenleyen Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ferdinin Millet İttifakı'na oy vermeyeceğini söyledi.

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il başkanlığını ziyaret etti.

Fatih Erbakan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Depremle ilgili konuşan Erbakan, Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirterek Türkiye’nin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

"Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor"

Deprem felaketi ve alınması gereken önlemlerden bahseden Erbakan, şu şekilde konuştu:

Yaşanan deprem felaketinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen acısını içimizde hissediyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyorum. Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini ifade ettik. AFAD var, Kızılay var, çeşitli kuruluşlar var ama bunların aksayan yönleri olduğu ortaya çıktı. Türkiye doğal afetlerin çok sık karşılaştığı bir ülkedir. Buna her zaman hazırlıklı olmalıdır.

"Millet İttifakı, vadettiği projelerle milli değerlerimize karşı"

Erbakan, Millet İttifakı ve destekçilerinin açıklamalarının milli değerlere uymadığını açıklayarak şöyle devam etti:

14 Mayıs'ta son derece kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimlere giderken karşımızda sol sosyalist, komünist fraksiyonların toplandığı bir Millet İttifakı'yla karşı karşıyayız. Bu 6’lı masanın açıklamaları hepinizin malumudur. ‘Ayasofya’yı yeniden müze yapmamız gerekiyor. Eşcinsel evlilikler normaldir. LGBT Türk aile yapısını bozmaz’ diyorlar. Başörtüsüne Anayasal güvenceye karşı çıkıyorlar. Destekçileri ise, ‘Diyanet İşlerini kaldıracağız. Terör operasyonlarını durduracağız. Suriye’nin kuzeyinden Türk askerini çekeceğiz’ diyen bir 6’lı masayla karşı karşıyayız. Bunların destekçileri din derslerini tamamen kaldıracağını söylüyor. Doğrudan PKK terör örgütünün sözde yöneticileri çektikleri videolarla doğrudan doğruya bunlara destek açıklaması yapıyor. Dolayısıyla biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizin, milletimizin bu zihniyete teslim edilmesine vesile olmamak adına bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. AK Parti'yle yaptığımız mutabakattaki temel prensiplerimizi unutmayacağız, takipçisi olacağız.

"6’lı masaya Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ferdi asla oy vermez"

Seçimlere ilişkin görüşlerini de aktaran Fatih Erbakan açıklamasını şu şekilde tamamladı: