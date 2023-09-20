Fatih Erbakan: Yerel yönetimlerde milli görüş iktidarını tekrardan göreceğiz Zeytinburnu'nda açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak ve büyük bir başarı ortaya koyarak yerel yönetimlerde milli görüş iktidarına vesile olacağız" dedi.

DHA

Anadolu Buluşmaları kapsamında İstanbul'un ilçelerini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu'nda partisinin ilçe binasında vatandaşlarla buluştu.

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmasında, 2024 yerel seçimleri hakkındaki çalışmalarını ve aday belirleme süreçlerini anlattı.

Partiye yeni katılan ve parti içi çalışmalarında gayret gösteren üyelere Erbakan tarafından rozet takdim edildi.

Erbakan daha sonra ilçe protokolü ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"Milli Görüş'ü 21 sene sonra tekrar Meclis'e taşıdık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamasında şunları kaydetti:

Hem halkımızla, esnafımızla buluşmak hem partimize gelecek olanların rozetlerini takmak hem de mahalle temsilciliği açılışlarımızı gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Bu çalışmamız tabii ki 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik bir çalışma olduğu gibi aynı zamanda bizim açımızdan gecikmiş bir teşekkür ziyaretini de kapsamaktadır. Bizler 14 Mayıs’ta İstanbul milletvekili olarak ikinci bölgeden milletvekili seçildik. Sizlerin de teveccühüyle, vermiş oldukları oylarla milletvekili olarak Meclis'e gittik. Milli Görüş'ü 21 sene aradan sonra yeniden 14 Mayıs'ta Meclis'e taşımış olduk. Bu sebeple başta Zeytinburnu teşkilatımızın fedakar mensuplarına, dava erlerine, bütün Zeytinburnu halkına bu desteklerinden ve gayretlerinden dolayı en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz, Allah kendilerinden razı olsun.

"Yerel yönetimlerde milli görüş iktidarını göreceğiz"

"İstanbul ve Zeytinburnu halkının desteğine layık olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." diyen Erbakan, şunları kaydetti:

Tabii sadece milletvekili olmamız değil, Yeniden Refah Partimiz 14 Mayıs'ta beş milletvekili çıkartarak, bir buçuk milyonun üzerinde oy alarak ciddi bir başarı elde etti. Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aslında anahtar parti konumunu ortaya koymuş oldu. Şimdi inşallah bugün yaptığımız çalışmalarla, bundan sonra önümüzdeki dönemde yapacağımız gayretli çalışmalarla 14 Mayıs'taki çıtayı 31 Mart'ta daha da ileriye taşımak için inşallah gayret edeceğiz. Ve inşallah 31 Mart'ta da yine 14 Mayıs'ta olduğu gibi seçimlere damgamızı vurarak yerel yönetimlerde milli görüş iktidarına inşallah vesile olacağız. Yeniden Refah Partimizin bu yeni dönemdeki hedefi asıl olarak budur. İnşallah çıtayı 14 Mayıs'tan daha da ileriye taşımak, daha büyük bir başarıyı ortaya koymak ve tabii ki yerel yönetimlerde milli görüş iktidarını gerçekleştirerek milletimizi özlemini duyduğu milli görüş belediyeciliğine kavuşturmaktır. İnşallah 31 Mart 2024’te yerel yönetimlerde, 2028 seçimlerinde de merkezi yönetimde Milli Görüş’ün Yeniden Refah’ın iktidarını Cenabı Allah nasip eylesin.

"İktidarın attığı ekonomik adımları yakından takip ediyoruz"

Sözlerine devam eden Erbakan şunları söyledi:

Biz mevcut iktidarın bundan sonraki dönemde özellikle ekonomi alanında sosyal politikalar alanında bugüne kadar yapılan yanlışlardan dönmesi ve milli görüş olarak yıllardan beri ifade ettiğimiz temel adımların atılması doğrultusunda iyi niyetle milletimizin huzurunda bir mutabakat metni imzaladık. Bu sayede biz bu ittifakın içerisine girdik. Bir hayra vesile olma maksadıyla ve bununla ilgili olarak da iktidarın seçimden bugüne kadar yapmış olduğu icraatları özellikle ekonomi alanında attığı adımları yakın bir şekilde takip ediyoruz. Tabii ki bütün bunların takip edilmesi, değerlendirilmesi ve arkasından da bir adım atılması söz konusudur. Ancak şu anda takip etmeye devam ediyoruz. Yapıcı bir şekilde muhalefetimize eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz. Bu yanlışlardan dönülsün, milli görüşün özellikle adil ekonomik sisteminin uygulanmasına geçilsin ve milletimizin maddi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olunsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yanlışlar ortadan kaldırılır, mutabakat metnimizdeki hususlara uygun şekilde adımlar atılır ve milletimizin derdine derman olunur, bizim asıl derdimiz bu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)