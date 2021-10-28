Fatih Erbakan: Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin egemenlik haklarının tehdit edildiğini belirten Erbakan, “Yunanistan, Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime yönelik yazılı açıklamalar yaptı.

Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde Türkiye’nin egemenlik haklarına Yunanistan tarafından tehdit edici hamleler yapıldığını belirten Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yunanistan, Türkiye’nin Lozan’dan kaynaklanan haklarını hiçe sayarak bir yandan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde stratejik hamleler yapmaya çalışırken, diğer yandan savunma alanında Fransa ve ABD ile stratejik anlaşmalar yapma yoluna gitmektedir.

“ORTAK MUTABAKAT MUHTIRASI TÜRKİYE ÜZERİNDE BASKI KURMAYA YÖNELİK”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile savunma alanında ikili iş birliği çerçeve anlaşması imzalama yoluna gitmesi, GKRK’nin Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarını yok sayarak tüm Kıbrıs adına hareket etmesi, son olarak Yunanistan, GKRK ve Mısır arasında yapılan 9. Liderler Zirvesi’nin sonunda yayınlanan ortak mutabakat muhtırası Türkiye üzerinde baskı kurmaya yönelik adımlardır.”





“ERBAKAN HOCA’MIZIN 1995’TE TBMM’DE DİRAYETLİ VE CESARETLİ DURUŞU YADSINAMAZ”

Milli Görüş’ün kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1995’te Meclis’teki kararlı duruşunun Yunanistan’a 12 mil hedefinden geri adım attırdığını hatırlatan Fatih Erbakan, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

“24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’yla her iki ülkenin kara suları 3 mil olarak belirlenmişken, Yunanistan’ın 1936’da kara sularını haksız yere 6 mile çıkarması gibi şimdi de Fransa, ABD ve İngiltere ile yapılan güvenlik anlaşmalarına güvenerek kara sularını 12 mile çıkarma hamlesini gerçekleştirme niyeti bulunmaktadır. Yunanistan, şu ana kadar kara sularını 12 mile çıkarma hevesi noktasında geri adım atmış bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu kararın alınmasında Erbakan Hocamız’ın 1995’te TBMM’de dirayetli ve cesaretli duruşu yadsınamaz. Erbakan Hocamız’ın o dönemde Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından savaş sebebi sayılacağına ilişkin Meclis kararı alınmasında büyük etkisi olmuştu. Yunanistan’ın Fransa ve ABD ile yapmış olduğu güvenlik anlaşmalarından sonra Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın TBMM’nin 8 Haziran 1995 tarihli ‘casus belli’ kararına atıfta bulunarak, ‘Türkiye bizi o dönemde savaşla tehdit etti’ şeklinde açıklama yapması tesadüf değildir.

"SAVAŞA HAZIRIZ SÖZLERİ, NATO ANTLAŞMASI’NIN 5. MADDESİNE AYKIRI"

Türkiye gibi NATO ülkesi olan Yunanistan’ın bir başka NATO üyesi olan ve nükleer güce sahip Fransa ile yapmış olduğu anlaşmadan sonra bizzat Dışişleri Bakanı Dendias tarafından ‘savaşa hazırız’ sözleri ile Türkiye’yi anlaşma yaptığı ülkenin nükleer gücünü arkasına alarak tehdit etmeye kalkışması, NATO Antlaşması’nın 5. maddesine aykırı olup, hükümetin bu konuda da hiç vakit kaybetmeden uluslararası hukuk yoluna başvurması gerekmektedir.”