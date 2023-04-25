Fatih Erbakan’dan 7’li masaya: Öcalan için söz mü verildi

DHA

Cumhur İttifakı’na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye karar veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Çorum’daydı…

Erbakan, burada gazetecilere konuştu, “Millet İttifakı”na yüklendi.

HDP’nin meydanlarda teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı serbest bırakma vaatleri ve HDP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın Hakkari’de, “İmralı’nın kapılarını açacağız, Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız” yönündeki açıklamalarının sorulduğu Erbakan, şunları söyledi:

Bunun 7’li masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil, açıktan Sayın Kılıçdaroğlu’na ve 7’li masaya bu gayretler ve bu destekler. İnsanın aklına çok soruyu getiriyor. Bir konuda anlaşma mı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elle sarılmış 7’li masaya destek veriyor, bunu açıklamaları lazım. Bunu ülkemiz ve devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Bu da 7’li masanın sürekli olarak oy kaybına ve gerilemesine yol açan önemli faktörlerden birisi.