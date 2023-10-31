Fatih Erbakan'dan faiz uyarısı: Yatırımlar durabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, faiz harcamalarının 2026'ya kadar önemli bir artış göstereceğini belirterek, yüksek faizlerin yatırımları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

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ensonhaber.com

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayan 12’nci Kalkınma Planı’nın görüşmelerinde Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan, 2022 yılında 325 milyar lira olarak kaydedilen faiz harcamalarının 2026'da 2 trilyon 321 milyar liraya çıkacağını ifade etti.

Erbakan'a göre, bu durum, faizlerin artmasıyla birlikte yatırımcıların mevduat faizlerine yönelmesine neden olacak.

Orta Vadeli Plan'ın öngördüğü bütçe açığının 2024 yılında 2 trilyon 652 milyar lira olacağını dile getiren Erbakan, bu durumun yeni borçlanmaları zorunlu kılacağını vurguladı.

"Faiz ödemesinden kurtulmalıyız"

Erbakan, "Borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden kurtulmamız zor." dedi.

Yatırım maliyetleri ve kredi maliyetlerinin artışı

Erbakan, önümüzdeki üç yıl içinde faize ödenecek meblağın 5 trilyon 431 milyar lira olacağını, bu paranın yatırım ve teknolojiye yönlendirilmesi durumunda elde edilebilecek kazançlara dikkat çekti.

Ayrıca, yükselen kredi maliyetlerinin son ürün maliyetlerine yansıyacağını ve bu maliyetin tüketicilere yansıtılacağını belirtti.

Vergi gelirlerinin kullanımı

Erbakan, önümüzdeki dönemde devam edecek ekonomik uygulamalarla ilgili, “Vergi gelirlerinin artan faiz giderlerine gitmesi vatandaşa hizmet olarak geri dönmüyor.” ifadesini kullandı.

"Yükselen kredi maliyetleri de nihai ürüne yansıtılıp vatandaşa ödettirilecektir"

Orta Vadeli Plana göre bütçe açığının 2024 yılında 2 trilyon 652 milyar lirayla yüzde 24 oranına yükseleceğini hatırlatan Erbakan, şöyle devam etti:

Bu yeniden borçlanma demektir. Borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden kurtulmamız da mümkün değildir. Faizlerin artırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevzuat faizine yöneltecektir. 2022 yılında 325 milyar olan faiz harcamaları 2026 yılında 2 trilyon 321 milyar liraya ulaşacaktır. Bütçe açığından borçlanmadan kurtulmadan faiz ödemesinden de kurtulmamız mümkün değildir. Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki 3 senede 5 trilyon lira 431 milyar lirayı faize ödeyeceğiz. Bu meblağ yatırıma teknolojiye aktarılsa neler yapılabilirdi. Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevzuat faizine yöneltecektir. Yükselen kredi maliyetleri de nihai ürüne yansıtılıp vatandaşa ödettirilecektir.

"Vergi gelirleri vatandaşa hizmet yerine faiz giderlerine ödeniyor"

Faizden kurtulmak için denk bütçe yapılması gerektiğini ifade eden Erbakan, şunları söyledi: