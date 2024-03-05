Fatih Erbakan'dan Menzil Şeyhi'ne ziyaret Dini istismar ederek yaptığı yayınlarla hafızalara kazınan Adnan Oktar'a yıllar önce övgüler yağdıran Fatih Erbakan, bugün Adıyaman’daki Menzil cemaatini ziyaret etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yeniden Refah Partisi (YRP) Lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere bağımsız olarak girdi.

Sahada zaman zaman seçmenden tepki alan Erbakan, bu süreçte çalışmalarını sürdürüyor.

Menzil Şeyhi ile bir araya geldi

Bu kapsamda partinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Erbakan’ın Adıyaman’daki Menzil cemaatini ziyaret ettiği belirtildi.

Erbakan burada Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki ile bir araya geldi.

Paylaşımda, ziyaretten karelere de yer verildi.

Adnan Oktar'ı övdü

Öte yandan bu görüşmenin ardından akıllara, Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'ı övdüğü video geldi.

Bilindiği üzere Oktar, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim.

Dini istismar ederek yaptığı yayınlarla hafızalara kazınan ve hem hakkındaki iddialar hem de yanındaki kadınlara "kedicik" lakabını takmasından dolayı gündeme gelen Oktar hakkında, kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında da Adnan Oktar, 2018 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Adnan Oktar hocamızın çalışamları çok faydalı"

Erbakan, konuşmasında ise Oktar'ın kitaplarına övgü yağdırdı.

Yeniden dolaşıma giren videoda, Erbakan'ın kullandığı ifadeler şöyle:

"Merhum babam Adnan Oktar hocamızın Siyonizm Felsefi kitabını çok yerde göstermiştir. O kitaptaki bilgileri, gelen misafirlerine de aktarmıştır her zaman. Adnan Oktar hocamızın çalışmalarını yakından takip ediyordu. Allah hepsinden razı olsun. Bu ilmi mücadele çok önemli. Her zamna rahmetli babam da söylerdi. Hitler neredeyse tüm dünyaya hakim oldu. Ama saadeti getirebildi mi? Hayır.

Hak anlayışları yanlış, inançlarının temeli bozuk. Hitler'in, Napolyon’un, Amerika’daki yöneticilerinin düşünce yapısının ilmi olarak ortaya konması lazım. İnançlarının arkasında yatan temel özelliklerinin neden yanlış olduğunun anlatılması lazım.

Bu yönde Adnan Oktar hocamızın çalışamları çok faydalı. Kitaplarındaki çalışmalarda bunların düşünce yapılarını ortaya koyuyor. Ne kadar yanlış oldukları anlaşıldıkça insanlar bunlara yüz çevirecektir."