Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin gizli desteğinin artık iyice ortaya çıkması, milliyetçi kesimde rahatsızlığa neden olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'yeni bir ittifak bloğu' söylentileri iyice artarken Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.

AKŞENER, BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN ARDINDAN ERBAKAN'LA GÖRÜŞTÜ

Akşener bugün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fahih Erbakan'la İyi Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına poz veren iki lider, daha sonra makam odasına geçti. Ziyarette Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımcıları Sacit Günbey ve Naim Öztürk'ten oluşan heyet eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından Erbakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan'dan Meral Akşener'e ziyaret VİDEO

"AKŞENER, DEĞER VERDİĞİMİZ BİR SİYASETÇİDİR"

İyi Parti lideri Akşener'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Erbakan, "Tabii Sayın Akşener, 54. Refahyol Hükümeti’nin İçişleri Bakanı olması hasebiyle ve ‘28 Şubat Postmodern Darbesi’ne karşı göstermiş olduğu kararlı duruşu nedeniyle, Milli Görüş Camiamızın takdirini kazanmış, kıymet verdiğimiz bir siyasetçidir. Görüşmemizde Türkiye'nin, milletimizin sorunları ile ilgili ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği ile alakalı fikir teatisinde bulunduk. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden bugüne, yapmış olduğumuz çalışmalar, teşkilatlanma çalışması ve almış olduğu mesafe ile ilgili kendisine bilgi verdik. Bu kapsamda bir ziyaret oldu" dedi.

"DİYALOG HALİNDE OLMAYI İSTERİZ"

Bir soru üzerine, daha önce çeşitli siyasi parti liderleri ile bir araya geldiklerini belirten Erbakan, "Önümüzdeki hafta yine bazı siyasi partiler ile genel merkezimizde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Elbette ki, bütün siyasi partiler ile diyalog halinde olmayı isteriz. Ülkenin, milletimizin, insanlarımızın derdine derman olma yolunda, bu sorumların çözülmesi yolunda hepsi ile görüşmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.