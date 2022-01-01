Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi

Fatih Erbakan, “28 Şubat jargonuyla birtakım düşünceler söylemiştir. Bu açıkladığı düşünceler CHP’nin genetik özelliklerinin bir tezahürüdür” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2022 yılının ilk gününde partisinin genel merkezinde düzenlenen Aralık Ayı Olağan İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda partisinin il başkanlarıyla buluşan Erbakan, gündemi değerlendirdiği bir konuşma yaptı.

"CHP'NİN GENETİK ÖZELLİKLERİNİN BİR TEZAHÜRÜDÜR"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş Kur'an kurslarını "Ortaçağ Zihniyeti" olarak tanımlamasına karşı sert tepki gösteren Erbakan, “CHP Grup Başkanvekili’nin yapmış olduğu basın toplantısında kullandığı talihsiz ifadelere de değinmek istiyoruz. Malum parti grup başkanvekili adeta 28 Şubat jargonuyla birtakım düşünceler söylemiştir. Bu açıkladığı düşünceler aslında Yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta söylediğimiz CHP’nin genetik özelliklerinin bir tezahürüdür. Ne kadar makyaj yapsalar da ne kadar kıyafetlerini değiştirseler de doğuştan gelen genetik özellikler değişmiyor. Herhangi bir fırsat bulduğunda tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış aziz milletimizin evlatlarına Kur’an öğretilmesi, dinin öğretilmesini çağ dışı olarak nitelemek hiç kimsenin haddine değildir. Özgür Özel tarafından dile getirilen bu zihniyeti şiddetle kınadığımızı açıkça ifade ediyorum. Bu gibi açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu’nun mütedeyyin, muhafazakar seçmene yönelik vermiş olduğu ılımlı mesajları, helalleşme gibi bir takım adımlarını da yerle yeksan ediyor.” sözlerini kullandı.

Fatih Erbakan'da Özgür Özel'e tepki VİDEO