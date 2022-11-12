Fatih Erbakan’dan TV5’e tepki: FETÖ’ye açık, Yeniden Refah’a kapalı

Erbakan, TV5 yayınına FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün çıkarılmasına tepki gösterdi. Kanalın bir tek Yeniden Refah Partisi’ne kapalı olduğunu belirten Erbakan, Milli Görüş’ten uzaklaşıldığını savundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 6 Kasım tarihinde gerçekleşen 2. Olağan Büyük Kongre’nin ardından ilk kez çıktığı yayında FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün TV5’e çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş desteği ile kurulan bir kanalın mevcut çizgiden çok uzak olduğunu belirten Erbakan, yaşanılan durumu tasvip etmediklerini belirtti.

“HDP’lilere açık, FETÖ’cülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi’ne kapalı”

Erbakan, “TV5 ekranları Canan Kaftancıoğlu’na açık, CHP’lilere açık, HDP’lilere açık, FETÖ’cülere açık bir tek Yeniden Refah Partisi’ne kapalı. Bunu izleyicilerinin, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Milli Görüş’ün desteğiyle kurulmuş bir kanal ama şu an bu çizgiden çok uzak. Diyecek bir şey yok, hepimizin katkısı var kurulmasında ama geldikleri noktada tasvip etmiyoruz.” sözlerini kaydetti.

“Asgari ücreti 14 bin lira yapacağız”

Erbakan’ın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

"Asgari ücreti 14 bin TL yapacağız. Bekar bir çalışanın aylık çalışma maliyeti 9 bin 750 TL haline gelmiş. Böyle bir asgari ücret milletimize yakışan bir şey değil. Enflasyon da dikkate alınırsa yüzde 50 artış yapılması lazım. 2 trilyon faiz ödeyeceğiz, diyorlar, bu tam bir felaket. Emekli olsunlar da bir an evvel denk bütçe yapılsın artık. Endişemiz EYT mağdurlarının endişelerini karşılayıp karşılamamasıyla ilgili. Emeklilik zamanının gelmesiyle ilgili, yapamadıkları, yapamayacaklarının teminatıdır, diye bir sözümüz var.

“Hedeflerin yanına dahi yaklaşılamadı”

2023 diye diye kaç seçimdir reklam yaptılar. Kişi başı milli gelir 10 bin 700 dolar seviyesinde. İşsizlik yüzde 5 olacaktı, yüzde 20’de. Enflasyon tek haneli olacaktı. TÜİK dahi yüzde 85. Aylık enflasyon dahi çift hanelide. Bu hedeflerin yanına dahi yaklaşılamadı.

“İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız”

LGBT bireylere haklarını vereceğiz diyor CHP ama şu anda yetki sahibi olanlar da bunların açılmasına izin vermişler. 2015’te 25 tane LGBT derneği olduğunu görüyoruz. İktidara gelince LGBTİ derneklerini kapatacağız. 70 yıl Komünizmin etkisindeki Rusya’da bile LBGT propagandası yasaklandı. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış bir milletin evlatları olarak bizim de bu konuda duyarlı olmamız Müslüman bir ülke olarak son derece normal. Tüm dinlerde yasaklanmış bir sapkınlıktır. İstanbul Sözleşmesi de bunlarla ilgili. 6284 onun uzantısı ve uygulanması devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi ailenin temeline konulmuş bir dinamit gibi.

“Herhangi bir siyasetçinin yasaklanmasına gönlümüz razı değil”

Sayın Erdoğan da bir şiirden dolayı yasaklı olmuştu ve hapse girmişti. Burada dosyanın içeriğini hukukçular değerlendirmeli ama hukuki olmasından ziyade siyasi olduğuyla ilgili endişeler var. Herhangi bir siyasetçinin yasaklanmasına gönlümüz razı değil. Erbakan hocamız da Kürt kardeşlerimizin hakkını savunurken yasaklı olmuştu ama siyasi olarak yapılıyorsa bunu tasvip etmemiz mümkün değil. HDP’nin kapatılması çözüm değil doğru da değil, siyasi arenada yenmemiz gerekir.”

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