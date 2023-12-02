Fatih Erbakan'dan yerel seçim sözleri: Belediyeleri yeniden teslim alacağız Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belirlenen il ve ilçe belediye başkanı adaylarının açıklandığı programda yaptığı konuşmada “Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla yeniden geleceğiz ve belediyeleri yeniden teslim alacağız” dedi.

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DHA

Yeniden Refah Partisi düzenlediği toplantı ile il ve ilçelerde belirlenen belediye başkan adayları açıklandı.

Toplantıda, 1 büyükşehir belediye başkan adayı, 2 il belediye başkan adayı, 61 ilçe belediye başkan adayı ve 23 belde belediye başkan adayı belli oldu.

"Refahlı şehirler güvenli yarınlar" temasıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında bu yıl Yeniden Refah Partisinin kuruluşunun 5'inci yılı olduğu anımsattı.

Partisinin, Milli Görüş davasının gerçek temsilcisi olduğunu, yeniden büyük ve adil bir dünya kurmak için iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erbakan, 5 yıl gibi kısa sürede Hazine yardımı almadan 81 il teşkilatı ve 900'den fazla ilçe teşkilatını oluşturduklarını kaydetti.

"Mart ayındaki seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz Allah'ın izniyle"

Fatih Erbakan konuşmasında şunları kaydetti:

5 yıl gibi kısa bir sürede hazine yardımı almadan, dış güçlerin desteği olmadan, medyanın estirdiği rüzgarlar olmadan 81 il teşkilatı, 900’den fazla ilçe teşkilatı, mahalle ve köy teşkilatları, Cenabı Allah'a şükürler olsun bugün itibariyle 331 bin resmi üyesiyle Yeniden Refah Parti’miz her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor. Ve bütün bunlarla beraber birbirinden muazzam iki büyük kongresi ve elbette ki 14 Mayıs seçimlerinde bileğinin hakkıyla aslanlar gibi aldığı 5 milletvekiliyle Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır. Bütün bunların yanında Yeniden Refah Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak, şahlanarak 3 ayın içerisinde yüzde otuz büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bine çıkarmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir. Burada aziz milletimize Yeniden Refah Partimize gösterdikleri bu teveccüh dolayısıyla teşekkürler ediyorum. Siz çok kıymetli teşkilatlarımıza bu mücadelemiz, bu emeğiniz, bu gayretiniz dolayısıyla bu başarınız dolayısıyla en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlere daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz. Mart ayındaki seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz Allah'ın izniyle. Önce yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar Allah'ın izniyle.

"Başkan adaylarımız mart ayından sonra belediye başkanlarımız olacaklar"

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yerel yönetimlerde milli görüşün iktidar olması demek milletimizin özlemle, hasretle beklediği 1989-1994 yıllarındaki milli görüş belediyeciliğinin yeniden hayata geçirilmesi demektir. Millî görüş belediyeciliği ‘halka hizmet, Hakk'a hizmettir’ bile anlayışıyla yapılan belediyeciliktir. Millete hizmeti ibadet olarak yapan belediye başkanlarının olduğu bir belediyeciliktir. Böyle muazzam bir miras üzerinde aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı ruhla Yeniden Refah Partisi olarak ve o dönemki efsane hizmetleri yapan kahraman belediye başkanlarımız gibi siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımızla, makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla yeniden geleceğiz ve belediyeleri yeniden teslim alacağız inşallah. Geçtiğimiz hafta genel merkezimizde 49 belediye başkan adayımızı tanıdık. Cenabı Allah'a şükürler olsun. Bugün burada ilan edeceğimiz, birbirinden kıymetli 87 belediye başkan adayımız ve inşallah Yeniden Refah Partimizin tüm belediye başkan adayları milletimizi belediyelerde özlediği hizmetlere kavuşturacaklar Allah'ın izniyle.

"İktidarı tırnaklarımızla söke söke alacağız"

Fatih Erbakan, belediyelerde yaşanan sorunların temelinde zihniyet sorununun yattığını ifade ederek, şunları söyledi:

Milli Görüş anlayışından uzak belediyelerde neler yaşanıyor? Bugün Türkiye'de tabelaları ayrı ancak uygulamaları aynı olan partilerin belediyecilik anlayışları çökmüştür, yerle yeksan olmuştur. Bugün Türkiye'de bir yanda rantçı belediyeler, bir yanda heykelci belediyeler, bir yanda da örgütçü belediyecilerle karşı karşıyayız. Bunların hepsi artık çökmüştür, yerle yeksan olmuştur. Belediyelerde bugün yaşanan sorunların temelinde zihniyet sorunu yatmaktadır. Ve bu sorunlu zihniyetin sebebi de ahlak yoksunluğudur, ahlak sorunudur. Milletin gelirinden alın terinden oluşan belediyenin fonlarını ve bütçesini yolsuzluğa ve ranta peşkeş çekmek bir ahlak sorunudur. Belediyenin bütçesini har vurup harman savurmak, israf etmek veya kendine aktarmak çok büyük bir ahlak sorunudur. Millî görüş belediyeciliği demek ahlaklı belediyecilik demektir. Yeniden Refah Partisi olarak bu çürümüş, milletin bıkıp usandığı ahlaktan yoksun, rant odaklı belediyecilik anlayışını Cenabı Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle yıkacağız ve yerine ahlaklı hâkim kılacağız inşallah. Ahlaklı belediyecilik Millî görüş ruhuyla Yeniden Refah'la, yeniden gelecek inşallah. Mart seçimlerinde yüzde 20’nin üzerinde oyla çıkacağız inşallah. 3 ayda yüzde 30 büyüme, inşallah bu tempoyla, bu hızla devam edeceğiz. 2028 seçimlerine 3 milyon üyeyle gireceğiz. İktidarı tırnaklarımızla söke söke alacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)