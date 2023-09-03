Fatih Erbakan'dan yeril seçim mesajı: '81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız'

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Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı.

Milli irade sandıkta bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Seçim sonrası verilen vaatler doğrultusunda çalışmalar zaman kaybetmeden başladı.

Bu süreçte muhalefet ise seçim hezimetiyle adeta dağıldı.

Şimdi ise önümüzde 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler var.

Fatih Erbakan yol haritasını açıkladı

Böylelikle siyaset arenası yeniden hareketlenerek seçime odaklandı. Bu kapsamda parti liderleri de yol haritalarını çizmeye başladı.

Konuya ilişkin bir açıklama da Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere yönelik parti seçim işleri başkanlığının aday adaylığı başvurularını aldığını belirten Erbakan, 81 il, ilçe ve beldelerde seçime girme düşüncesinde olduklarını aktardı.

"81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmeyi düşünüyoruz"

Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

Aday belirlemesiyle ilgili seçim işleri başkanlığımız ve mahalli idareler başkanlığımız başvuruları alıyorlar. Şu anda aday adaylarımız mevcut. Bunların tabii değerlendirilmesi ve edilmesi sağlanacak. Şu anda bütün beldelerde, ilçelerde ve 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesi içerisindeyiz. Bu yönde de hazırlıklarımızı en hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi milletimiz gerçekten de 89’daki ve 94’teki Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. O döneme sık sık atıf yapılmaktadır ve bu atıkların yapılması da son derece haklıdır. Yeniden o ruhla, o heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız.