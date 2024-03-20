Fatih Erbakan'ın makam aracı çelişkisi Son dönemde CHP ile aynı dili kullanmaya başlayan Fatih Erbakan; iktidarı makam araçları üzerinden eleştirmeye başlayınca sosyal medyada kullanıcıları YRP'nin lüks makam araçlarını paylaşmaya başladı.

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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim sürecinde saf değiştirdi.

AK Parti ile yaptığı görüşmelerde 100'den fazla ilçe ve bazı büyükşehirleri isteyen Fatih Erbakan, anlaşma sağlanamayınca Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirmek için kolları sıvadı.

CHP ile DEM Parti'nin seçimlerde en büyük ümidi haline gelen Fatih Erbakan, yaptığı açıklamaları da CHP ile aynı çizgiye getirdi.

Ancak yaptığı açıklamalar, yaptıklarıyla fazlasıyla çelişince sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Makam araçları eleştirisi yaptı, kendi konvoyunu gösterdiler

Çorum'da yaptığı konuşmada, "84 yaşındaki teyze canının çektiği bir pideyi alamıyor ama makam araçları, makam uçakları, makam konvoyları, protokol masrafları almış başını gidiyor." diyen Fatih Erbakan'ın lüks araç konvoyu akıllara geldi.

İstanbul'da yalıda yaşayan sayılı kişilerden

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Erbakan ve YRP'lilerin araçlarını paylaşmaya başladı.

Öte yandan YRP'nin adaylarıyla ilgili de çarpıcı bilgiler aktarılıyor.

Bilindiği üzere İstanbul'da 360 kadar yalı var.

İstanbul'da seçimlerin adeta Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için sahaya inen ve AK Parti'nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde sürekli seçim çalışması yapan YRP İstanbul adayının bir yalıda oturduğu ortaya çıktı.

YRP İstanbul adayının Kanlıca'da oturduğu yalının fiyatı ise şu an hesaplanamıyor.