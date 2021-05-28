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    Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı

    Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı

    Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladığı açıklandı.
    • AA
    • 28.05.2021 - 19:19
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    Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşif çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Fatih sondaj gemisi son olarak, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.

    TÜRKALİ-3'TE SONDAJA BAŞLANDI

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.

    Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3 te sondaja başladı #1

    405 MİLYAR METREKÜP GAZ KEŞFİ

    Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.

    Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3 te sondaja başladı #2

    Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3 te sondaja başladı #3

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