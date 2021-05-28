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- Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladığı açıklandı.
- AA
- 28.05.2021 - 19:19
Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşif çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Fatih sondaj gemisi son olarak, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.
TÜRKALİ-3'TE SONDAJA BAŞLANDI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.
405 MİLYAR METREKÜP GAZ KEŞFİ
Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti.