Fatih Kacır, Mehmet Şimşek'e Togg tesislerini gezdirdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Gemlik’teki Togg tesislerini gezdi.

İHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg piyasaya hızlı girdi.

Ülkenin gururu, teknolojisi ve tasarımı ile gören ve kullananlardan tam not alan Togg'un yollaradaki sayısı her geçen gün artıyor.

Araçlar ise Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesiste üretiliyor.

Fatih Kacır ve Mehmet Şimşek tesisleri gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gemlik’e gelerek Togg tesislerini gezdi.

Togg üretim sahasında incelemelerde bulunan iki bakan daha sonra Togg sürerek test etme şansı yakaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır gezi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: