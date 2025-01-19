AA & Ensonhaber

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi üretim gücü haline getirenin AK Parti olduğunu söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

Türkiye, Avrupa'da beyaz eşyadan güneş panellerine, ticari araçlardan demirciliğe, çimentoya kadar pek çok alanda lider ülke oldu. İstihdamı 21 milyondan 33 milyona çıkaran, Türkiye'nin ekmeğini büyüten, Türkiye'nin refahını yükselten biziz. Biz AK Parti'yiz. Türkiye'yi, hayallerine, hedeflerine kavuşturan Allah'a hamdolsun biziz. 20. yüzyılda dünyanın dört bir yanında uçaklar, helikopterler üretilirken; bu millet, 'Biz de uçak üretelim, biz de helikopter üretelim' derken; maalesef bu milletin her bir hayali, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her bir proje engellenmişti.



Vecihi Hürkuş diye bir kahramanı vardı bu milletin. Bundan 90 yıl önce bu topraklarda uçak üretti. Millet meclisimiz tarafından 3 kez takdirname verilmiş bir istiklal savaşı kahramanından söz ediyoruz. Uçaklar üretti, 'Uçuramazsın' dediler. 'Niçin uçuramayacağım?' dedi, 'Ürettiğin uçakların sertifikası yok' dediler. 'Başvurayım sertifika alayım uçaklarıma' dedi, 'Uçaklar için sertifika düzenleyecek bir kurum yok' cevabını aldı. Biz Teknofest'ler düzenliyoruz. Türk gençliğiyle Teknofest kuşağıyla geleceğe yürüyoruz. Biliyor musunuz? Bizden 60 yıl önce tam da bizim Teknofest düzenlediğimiz yerde, Atatürk Havalimanı'nda yine Teknofest düzenlendi bu ülkede Nuri Demirağ tarafından. Cumhuriyet'in ilk yıllarında en önemli altyapı projelerine imza atmış bir isimden söz ediyoruz.

"NE UÇAK ÜRETEBİLİRSİN, NE UÇAK İHRAÇ EDEBİLİRSİN"

Kacır, Nuri Demirağ'ın 'Gök Şenlikleri' adıyla Türk milletini yediden yetmişe buluşturduğunu, o dönemde dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği metal gövdeli yerli uçakları Türk milletiyle tanıştırdığını ifade etti.

Nuri Demirağ'ın bu uçakları üretecek mühendisler, teknisyenler yetişmesini istediğini ifade eden Kacır, "Sivaslı Demirağ, memleketi Sivas'ta ve İstanbul'da gök okulları açtı ama maalesef onun da önü kesildi. Demirağ'a verilen uçak siparişlerini iptal ettiler. Demirağ, 'Siz almayacaksanız ben dünyaya uçaklarımı satayım, ihracat yapayım' dedi, 'Hayır, ne uçak üretebilirsin, ne uçak ihraç edebilirsin' dediler" şeklinde konuştu.

Kacır, 1941'de Ankara Etimesgut'ta bir uçak fabrikası kurulduğunu belirterek geçen sene Etimesgut'ta Teknofest düzenlediklerini söyledi.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Etimesgut'ta kurulan uçak fabrikası 9 sene çalıştı. 1949'da 950 kişi Etimesgut'ta uçak üretiyordu. İktidarda kim vardı, tek parti dönemi CHP. 1948'de Marshall yardımları geldi Türkiye'ye. Amerika'dan sözüm ona kalkınma yardımları, Amerika bize para verecek, biz kalkınacağız güya. O yardımlar boşa gelir mi, tabii ki hayır. Amerika, 'Ben sana kalkınma yardımı yapacağım ama sen benim sözümün dışına çıkmayacaksın. Sakın benim onay vermediğim işleri yapmayacaksın. Ben sana hangi işleri yapacağını söyleyeceğim' dedi. Ve ilk işleri bu ülkede Ankara'da uçak üreten fabrikayı kapatmak oldu. 'Türkiye uçak üretemez. Türkiye uçak üretiminde rekabet edemez. Türkiye ancak basit tarım makineleri üretebilecek bir ülkedir' dediler. İşte böylesi akamete uğratılmış engellemelere maruz kalmış bir sanayileşme, bir havacılık tarihimiz vardı.

"ROKETLERİMİZİN MENZİLLERİNİ UZATACAĞIZ"

Kacır, Devrim otomobilinin millet için bir rüya olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı: