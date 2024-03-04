Fatih Mehmet Kocaispir'den Adana'ya özel dev projeler: Ulaşım, turizm, istihdam... 4,5 yılda Yüreğir'in çehresini değiştiren projelere imza atan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yeni dönem için '1İnciAdana' sloganıyla önemli projeler hazırladı.

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Cumhur İttifakı, seçim için adaylarını belirlerken en büyük önem deprem bölgesine verildi.

Bu illerden biri de Adana.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Adanalılara dev hizmet

Başkan Kocaispir’in 4 buçuk yılda ilçede yaptığı hizmetler, adeta büyükşehirlere örnek olacak nitelikte.

İnsan odaklı başarılı sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra kentsel dönüşümü önceleyen eser belediyeciliği ile Yüreğir’in geleceğini inşa eden Başkan Kocaispir, Adana'ya özel dev projeler de hazırladı.

Ulaşım, turizm, kültür ve istihdam vurgusu

Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan Kocaispir, “Adana Kazanacak” sloganıyla çıktığı seçim yolculuğunda kenti bulunduğu noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyacak projelerini tek tek anlattı.

Ulaşımdan çevreye, altyapıdan eğitime, istihdamdan dönüşüme, tarımdan turizme, kültür ve sanata birçok alanda Adana’ya çağ atlatacak projeler, “1İnciAdana” başlığı ile hazırlandı.

Adana’ya en modern eserleri kazandırmak için yeni bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Fatih Mehmet Kocaispir, “Ortaya koyduğumuz eserler, şehrin kimliğine ve estetiğine katkı sunacak.” dedi.

"Ortaya koyacağımız hizmetlerle Adana kazanacak"

"Bizim belediyecilik anlayışımızda ayrıştırmak, ötekileştirmek yok." diyen Kocaispir, “Ulaşımıyla, çevresiyle, altyapısıyla, eğitim ve istihdamıyla, dönüşümüyle, akıllı şehircilik çalışmalarıyla, çevre düzenlemeleriyle, tarım, turizm ve kültür çalışmalarıyla ortaya koyacağımız hizmetlerle Adana kazanacak diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Raylı sistemle şehir ulaşımı rahatlayacak

Kentte ulaşımı rahatlatmak için 13 noktada battı çıktı yapacaklarını belirten Kocaispir, “Uygulamaya hızla alacağımız M2 ve M3 hafif raylı sistem hatlarımızla, Adanamızda raylı sistem ulaşımını hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getireceğiz. Vatandaşlarımız şehrimizin bir ucundan diğer ucuna raylı sistemler ile seyahat edebilecek.” dedi.

Adana'ya yakışır yeni bir otogar müjdesi

Adana’daki trafik sorunlarını bir bir tespit ettiklerinin altını çizen Kocaispir, Güney ve Kuzey Çevre Yolları Projesi’ni hayata geçireceklerini, D-400 kara yolu doğu-batı ekseninde kendine özel yolu bulunan ADABÜS otobüs hattını hizmete alacaklarını söyledi.

Adana Otogarı’nın şehre hiç yakışmadığına dikkat çeken Kocaispir, Adana’ya yakışır yeni bir otogar kazandıracaklarını da dile getirdi.

Annelere ücretsiz ulaşım desteği

“Sosyal Belediyecilik, belediyelerin olmazsa olmazıdır. Belediyeler vatandaşlarına hizmet sunarken, kişi ayırt etmeden tüm kent sakinlerine kapsayıcı hizmeti esas alır. Bizler, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak, vatandaşlarımıza doğrudan hizmet ulaştıracağız.” değerlendirmesinde bulunan Kocaispir, 0-7 yaş arası çocuğu bulunan annelere ulaşım ücretsiz olacağını ve 5 yıl içinde şehrin farklı noktalarına 100 adet kreş açacaklarını vurguladı.

"Eğitim ve istihdam alanında birinci"

“Eğitim ve istihdam alanında öyle güzel projeler hayata geçirmek istiyoruz ki, sizler de gördüğünüzde eğitim ve istihdam alanında birinci Adana iddiamıza hak vereceksiniz.” ifadelerini kullanan Kocaispir, Adana’ya kurulacak Teknoloji Fabrikası ile sadece şehrin değil ülkenin de farklı eserler kazanacağını kaydetti.

Adana genelinde yerinde dönüşüm vurgusu

Depremin bir gerçek olduğunu, şehirleri dirençli hale getirmek zorunda olduklarını vurgulayan Kocaispir, “Yerinde yeniden dönüşüm programımızı yaygınlaştıracak, Yüreğir’de başlattığımız dönüşüm hamlesini tüm şehre yayacağız. Bunun bir keyfiyet değil, ihtiyaç, çok acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayız.” dedi.

Öğrenciler için özel projeler

Kocaispir, öğrencileri de unutmadı.

Bu kapsamda iş kuracak gençlere 100 bin TL hibe desteği verileceğini, öğrenci Adana kart ile yılda bir kere yurt içi gidiş dönüş otobüs biletinin verileceğini, üniversiteye hazırlanan sın sınıf lise öğrencilerine 3 bin TL burs ve ulaşımda da aylık kart döneminin 101 TL olacağını açıkladı.

Akıllı şehir Adana

Adana’yı daha modern ve daha akıllı bir şehir yapmak için, akıllı kent teknolojileri ile donatacaklarını söyleyen Kocaispir, “Büyükşehir belediyesi tarafından vatandaşlarımıza verilen tüm hizmetler, şehrin tüm hareket hali sensörler aracılığı ile takip edilecek. Büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu hizmetler günlük, haftalık ve aylık olarak analiz edilebilecek.” diye konuştu.

Adana kültür turizmi olacak

Şehrin, turizm alanında cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla öncelikli olarak Adana’mızın tarihi dokusunu ortaya çıkartacaklarını ifade eden Kocaispir, “Adana lezzetlerimizi dünyaya tanıtacağız. Her yıl düzenli olarak düzenlenmekte olan festivallerimizi uluslararası alanda tanıtacak, Adanamızı dünyaya açacağız. Adana yılın her mevsiminde festivallerle canlanacak.” dedi.

"Her ürüne coğrafi patentleme kazandıracağız"

Tarımın başkenti olan Çukurova’da tarım alanındaki Büyükşehir hizmetlerinin maalesef ki sınıfta kalmış durumda olduğunu dile getiren Kocaispir, “Çukurovamızdan çıkan her ürüne coğrafi patentleme kazandıracağız. Oluşturacağımız makine park alanlarıyla çiftçilerimiz, ihtiyacı olan tarım makinesini günlük kiralama şeklinde edinerek işlerinde kullanabilecek.” ifadelerini kullandı.

0-2 yaş boyunca süt, vitamin ve mama desteği

Toplumumuzun her kesiminden vatandaşımızın sağlık hizmetlerine rahat ve hızlı ulaşması için projeler hazırladıklarını vurgulayan Kocaispir, “Yeni doğan bebek ve annelerimize 0-2 yaş boyunca süt, vitamin ve mama desteğinde bulunacağız. Yeni doğan bebeklerimize Büyükşehir Belediye olarak Adana’ya hoş geldin hediye paketimizi sunacağız. Özellikle köylerimiz için mobil diş, ağız ve göz sağlığı tırlarımızı hizmete alacağız. Sağlık problemi yaşayan vatandaşlarımıza gıda desteğinde bulunacağız.” dedi.

"Projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak"

“Belediye hizmetlerimiz her vatandaşımıza ulaşacak.” vurgusu Kocaispir, “Söz veriyorum, şehrimizin ihtiyacı olan projeler hiçbir zaman lafta kalmayacak. Hiçbir bahane, hiçbir sebep bizi Adana’ya hizmetten alıkoyamayacak.” dedi.

Bir diğer proje ise Seyhan Gölü rekreasyon alanı oldu.

Destek bursu

Kocaispir'in gençler için açıkladığı projeler arasında yer alanlardan biri de destek bursu.

Bu kapsamda, ilk kez üniversite kazanan Adanalı gençlere 10 bin TL'lik burs verilecek.