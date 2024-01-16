Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul Kadıköy'den Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstereceğini duyurdu.

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31 Mart'a sayılı günler kaldı.

İstanbul'da AK Parti'den Murat Kurum aday olurken CHP'nin adayı da Ekrem İmamoğlu oldu.

Ancak ilçe belediyelerine ilişkin belirsiz sürüyor.

Bu ilçelerden biri olan Kadıköy'de, CHP'nin beklemediği bir sürpriz gerçekleşti.

Kadıköy'den belediye başkan adayı oldu

Siyasi hayatına Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı olarak başlayan ve Türkiye genelinde Komünist Başkan olarak tanındıktan sonra Tunceli Belediye Başkanı olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy adayı oldu.

Maçoğlu'nun adaylığı TKP tarafından duyuruldu.

Adaylığı duyuruldu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy, emekçilerin, bilim, sanat, kültür kurumlarının, kadın, ekoloji ve siyaset çevrelerinin bir arada yaşadığı birikimli bir yaşam alanıdır. Kadıköy, aynı zamanda 81 ilden insanın bir arada yaşadığı çağdaş kimliği ile ön plana çıkmış yerellerden biridir. Kadıköy halkı bu birikimi ile savunduğumuz programı uygulayabilecek potansiyele sahiptir. Kadıköy’ün bu rolü üstleneceğine ve yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlatılmasında rol oynayacağına inanıyoruz.

"Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmekte"

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız. Kadıköy’de güçlü bir halk ittifakı ve işbirliği ile komünist esaslara dayalı halkçı belediyeciliğin en ileri örneklerinden birini hep birlikte yaratacağız.

"Belediyeleri şirket olarak gören anlayışı değiştirmek zorundayız"