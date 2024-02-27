Fatih Mehmet Maçoğlu: Şu an Kadıköy’de CHP ile aramızda 1-2 puan fark var Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı programda elindeki anket sonuçlarını paylaştı. Maçoğlu, Kadıköy'de CHP ile aralarında 1-2 puan fark olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen ilçelerden Kadıköy'de 31 Mart seçimleri öncesi yarış kızıştı.

Türkiye İşçi Partisi'nin ardından Türkiye Komünist Partisi de aday çıkararak CHP'li Mesut Kösedağı'na rakip oldu.

Tunceli'nin 'Komünist Başkan'ı olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

TKP'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, TV100’de katıldığı Taksim Meydanı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Anket sonuçlarını açıkladı

Fatih Mehmet Maçoğlu, canlı yayında Kadıköy için yaptırdıkları anket sonuçlarını açıkladı.

"CHP ile aramızda 1-2 puan fark var"

Maçoğlu, kendilerinin yaptırdığı anket çalışmasında hem CHP’nin hem de TKP’nin yüzde 30’un üzerinde oy aldığını söyledi.

Maçoğlu, CHP'nin adayıyla arasında 1-2 puanlık fark olduğu söyledi.

"Kimin önde olduğunu söyleyemem"

TKP Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

Ben 50 yıldır CHP'liyim diyenlerin, bu dönem değiştireceğiz diyenlerin sayısı da çok yüksek. Emin olun şu anda bizimle CHP'nin oy potansiyelimiz yüzde 30'un üstünde. İkimiz de yüzde 30’un üzerindeyiz. CHP ile bizim aramızda 1-2 puan var onu da söyleyeyim. Kimin önde olduğunu söylemem ama yüzde 1-2 puan fark var.

TİP desteklemedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kadıköy adaylarının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu duyurmuştu.

Baş, Maçoğlu'nun adaylığıyla ilgili kendilerine hiçbir şekilde danışılmadığını ve görüşlerinin alınmadığını belirterek, tepkisini dile getirmişti.