Fatih Portakal: 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nın adayının belli olduğunu belirten Fatih Portakal, toplantılarda tarif edilen kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Altı muhalefet liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa’nın Güçlendirişmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısı, Ankara’da yapıldı.

Toplantıya katılan gazeteci Fatih Portakal da, notlarını YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayında açıkladı.

Portakal, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının net olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"Anlatılan aday Kılıçdaroğlu"

Portakal, adayın kim olacağıyla ilgili iddiasını şöyle açıkladı: "6'lı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan adaya uyan vasıfların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yaş olarak 73 yaşında, bir daha siyasete dönemeyecek, Meral Akşener zaten 'ben başbakan olmak istiyorum' dedi. Aylardır Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya giden bir CHP var. HDP seçmeninin oy verebileceği, kilit parti HDP'nin seçmeninin oy verebileceği bir insandan bahsediyoruz. O yüzden altılı masanın adayı eğer dışarıdan aday olmazsa yüzde 99,9 Kemal Kılıçdaroğlu."

Portakal: Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu