Fatih Portakal: AK Parti yerel seçimlerde silme götürür Yerel seçimlere 8 ay kalmışken muhalif kesimin tutumunu eleştiren Fatih Portakal, kendi YouTube kanalında seçimler için AK Parti ve MHP'nin çalışmalara başladığını ifade ederek "AK Parti yerel seçimlerde silme götürür" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı gerek Meclis’i gerek ise Cumhurbaşkanlığı’nı kazanırken Millet İttifakı’nda seçimlerin ardından kopuşlar peş peşe geldi.

Genel seçimlerde alınan yenilginin ardından Millet İttifakı dağıldı.

CHP’de değişim çağrıları sürerken İyi Parti seçimler sonrası Olağan Genel Kurultay'a gitti.

Öte yandan ittifakın lokomotif partileri olan CHP ve İyi Parti'de peş peşe iç hesaplaşmalar başladı.

Yerel seçim hazırlıkları başladı

Türkiye, mayıs ayında geçirdiği genel seçimlerden sonra yaklaşık 8 ay sonraki yerel seçimlere hazırlanıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'de yapılacak çalışmalar şekilleniyor.

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından büyük hüsrana uğrayan muhalif kesimin ise çalışmaları henüz netlik kazanmadı.

Muhalefete yorum yaptı

Seçimlerin ardından muhalif siyasi isimleri eleştirenlerin başında ise muhalif tutumuyla bilinen Fatih Portakal geldi.

Portakal, açıklamalarında sık sık muhalefete laf söylüyor.

Son olarak ise kendi YouTube kanalında yerel seçimler üzerine yorum yapan Portakal, AK Parti'nin seçimleri silme götüreceğini ifade etti.

"AK Parti ve MHP yerel seçimler için yürümeye başladı"

Portakal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: