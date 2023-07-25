Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanmayı sürdüren Fatih Portakal, CHP lideri tarafından kandırıldıklarını söyledi. Portakal, "Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Seçimlerde alınan mağlubiyet CHP'yi karıştırdı.

Seçimlerden önce her fırsatta kazanacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iki turda da umduğunu bulamadı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha kaybedince CHP tabanının sabrı taştı.

CHP liderinin istifa etmesi istendi ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamak için çeşitli değişiklikler yaptı.

Kılıçdaroğlu, MYK'sını ve danışmanlarını görevden alsa da parti tabanı bir türlü rahatlamadı.

Seçim mağlubiyetinin karıştırdığı CHP'de sular durulmuyor

Ekrem İmamoğlu öncülüğünde parti içerisinde değişim isteyenlerin sayısı gittikçe artarken, Kılıçdaroğlu'nun bu hamleye karşı cevabı vekillere medya ambargosu uygulamak oldu.

Yaşananların yanı sıra seçim sonuçlarından beri Kılıçdaroğlu muhalif medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu eleştirileri yapanların en başında ise Fatih Portakal geldi.

Sözcü TV'deki programında her fırsatta Kılıçdaroğlu'na verip veriştiren Portakal, şimdi de YouTube kanalında yaptığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Egosu patlamış bir insan var karşımızda"

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kendinden başka kimseyi CHP'yi temsil edecek seviyede görmediğini söyleyen Portakal, "CHP içerisinde kendinden başka temsil edecek kimseyi görmüyor, böyle bir ego patlaması olur mu? Bi de bana egolu derler, en azından ben kendisiyle dalga geçebiliyorum. Egosu patlamış bir insan var karşımızda. CHP içerisinde kendisini en temiz olarak gören ve kendinden başka kimsenin temiz olmadığını düşünen birisi. Doğrudur belki AK Parti iktidarında kimse Kemal Bey ile ilgili bir şey çıkartamadı ama diğerleriyle ilgili de çıkartamadı. Bu şekilde temiz birisi olursa bırakırım demek, ben gitmeyeceğim demektir" şeklinde konuştu.

"Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor"

Sözlerine devam eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunda seçimlerle ilgili hesap vermeden oturmaya devam ettiğini de belirtti.

"Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor" diyen Portakal, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının bir bir ortaya çıktığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun muhalif seçmenleri kandırdığının altını çizen Portakal, izleyicilerden de kendisinden de özür diledi.

Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim: Kandırılmışız özür dilerim

Portakal, "Umut var zannettim, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum." dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili diğer söyledikleri şu şekilde: