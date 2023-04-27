Fatih Portakal canlı yayında kime oy vereceğini açıkladı Sözcü TV'de ana haber sunucusu Fatih Portakal, 14 Mayıs seçimlerinde nasıl oy kullanılacağını anlatırken "Ben tabii Cumhur'a falan oy vermem, benim işim olmaz Cumhur'la. Ben gideceğim Millet İttifakı'na vereceğim" dedi.

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Türkiye seçim için geri sayımda.

17 gün kala yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız için seçim süreci başladı.

Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabiliyor.

Sözcü TV'de ana haber sunucusu Fatih Portakal, oy verme sürecinde Milletvekili Seçimleri için hazırlanan oy pusulasının uzunluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçmenlere pusulanın nasıl katlanması gerektiğini anlatan Portakal, oyunun rengini de belli etti.

"Ben tabii Cumhur'a falan vermem, Millet İttifakı'na vereceğim"

Canlı yayında Millet İttifakı'na oy vereceğini açıklayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Mührü basıyorum, sonra püs püs ve zarfa. Ben böyle düşündüm. Ben tabii Cumhur'a falan vermem, benim işim olmaz Cumhur'la. Ben gideceğim Millet İttifakı'na vereceğim. Böyle bunu katlıyorum işte.

"Özgür yorum abi bu"

"Bu kadar da tarafsızız işte " diyerek gülen Portakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür yorum abi bu. Allah Allah.."