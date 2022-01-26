Fatih Portakal, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda yemek yemesini eleştirdi. "Anormal günde yemeğe gitmiş." diyen Portakal, olayı öngörüsüzlük olarak değerlendirdi.

İstanbul tarihinin en yoğun kar yağışlarından birini geride bıraktı.

Şehirde hayatı durma noktasına getiren yağışın ortaya çıkardığı aksaklıklar yer yer devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun felaket sırasında bir balıkçıda yemek yediğinin ortaya çıkmasının yankıları da sürüyor.

İmamoğlu'nun balıkçıda çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yükselen tepkiler büyüdükçe büyüdü.

Bu tepkiler iktidar kanadıyla sınırlı kalmayarak muhalif kesimlerden de eleştiriler yükseldi.

FATİH PORTAKAL ELEŞTİRDİ

O isimlerden biri de FOX TV'nin Selçuk Tepeli'den önceki spikeri Fatih Portakal oldu.

İmamoğlu'nu eleştiren Portakal, İBB Başkanı'nın öngörüsüz hareket ettiğini söyledi.

YouTube kanalında konuyu irdeleyen Portakal, olayın kamuoyuna ilk yansıdığı zaman inanmadığını söyledi.

"YEMEĞE GİTMESİNİ NORMAL KARŞILAMIYORUM"

Sonra öğrendik ki karın en yoğun olduğu gün, insanların sokakta mahsur olduğu gün evet yoğun bir şekilde çalışmıştır doğrudur ve sorumluluğudur çünkü.

"Ekrem İmamoğlu'nun bir kere o gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsetmiyoruz, anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı.

"O YEMEKTE OLMAMASI GEREKİYORDU"

İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Velev ki bir saat, iki saat, üç saat... Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Yani siz, şehriniz kar altındayken ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız bile gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak.

"ÖNGÖRÜSÜZLÜK"

Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal: Ekrem İmamoğlu anormal günde yemeğe gitmiş VİDEO