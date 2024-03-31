Fatih Portakal ilk seçim sonuçlarını neşeli karşıladı Yerel seçimlerde sandıklar henüz yeni açılmaya başlanmışken muhalefete yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal ilk sonuçları kahkaha atarak karşıladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye bir seçim heyecanını daha doyasıya yaşıyor.

61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti.

YSK, seçim yasaklarını kaldırmadan muhalif kanallar kazandık havasına girdi.

Gülerek karşıladı

Sözcü TV'de yayın yapan Fatih Portakal ilk sonuçları gülerek karşıladı.

Ankara'ya bağlanan Portakal, muhabire "CHP Genel Merkezi'nde yüzler gülüyor dendi. AK Parti Genel Merkezi nasıl?" sorusunu sordu.

"Burada gülen bir yüz yok"

Muhabir ise "Burada gülen bir yüz yok, çünkü burada pek kimse yok" yanıtını verdi.

Kahkaha attı

Bu yanıta sevinen Portakal stüdyo içerisinde kahkaha attı.