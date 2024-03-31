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Türkiye bir seçim heyecanını daha doyasıya yaşıyor.
61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti.
YSK, seçim yasaklarını kaldırmadan muhalif kanallar kazandık havasına girdi.
Gülerek karşıladı
Sözcü TV'de yayın yapan Fatih Portakal ilk sonuçları gülerek karşıladı.
Ankara'ya bağlanan Portakal, muhabire "CHP Genel Merkezi'nde yüzler gülüyor dendi. AK Parti Genel Merkezi nasıl?" sorusunu sordu.
"Burada gülen bir yüz yok"
Muhabir ise "Burada gülen bir yüz yok, çünkü burada pek kimse yok" yanıtını verdi.
Kahkaha attı
Bu yanıta sevinen Portakal stüdyo içerisinde kahkaha attı.
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