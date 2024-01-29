Fatih Portakal İstanbul adaylarını yorumladı! 'Murat Kurum kazanır' Yerel seçimlerde muhalefetin parçalandığını belirten Fatih Portakal, hepsinin ayrı ayrı aday çıkarmasının AK Parti'ye kazandıracağını söyledi. Portakal "Murat Kurum kazanır, matematik ortada" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, sayılı günler sonra yerel seçimler için sandığa gidiyor..

Siyasi partilerin çalışmaları devam ederken, en kritik illerden biri olan İstanbul için adayların çoğu netleşti..

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul'da Murat Kurum'u, CHP mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, İyi Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi ise Azmi Karamahmutoğlu'nu aday gösterdi..

DEM Parti ve Memleket Partisi ise henüz bir açıklamada bulunmadı..

Bu durum muhalif kesimden bazı isimleri kızdırdı..

Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de İstanbul'un adaylarını değerlendirdi.

Yerel seçimlerde muhalefetin parçalanmış olduğunu belirten Portakal, Cumhur İttifakı'nın ise dimdik ayakta olduğunu söyledi.

"Murat Kurum kazanır, matematik ortada"

İstanbul adayları arasında ise kazanan ismin AK Parti adayı Murat Kurum olacağını belirten Portakal, şu ifadeleri kullandı: