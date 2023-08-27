Fatih Portakal, Meral Akşener'in sözlerine cevap verdi: Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor Meral Akşener'in seçimlerin kaybedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara eleştiri getiren Fatih Portakal, "Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösteremediği için özür dilerken, muhalefete de göndermede bulundu.

Akşener, seçimlerin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaybedildiğini öne sürdü.

Açıklamalarının ardından ise Akşener'e tepkiler gelmeye başladı.

Bunlardan biri de seçim sonuçları sonrası muhalefete sert eleştiriler getiren Fatih Portakal oldu.

Portakal esti gürledi: Bu başarısızlıkta sizin de payınız var

Sosyal medya hesabından Meral Akşener'e tepki gösteren Portakal, Cumhurbaşkanlığı için özür dileyen İyi Parti liderine genel seçimlerde partisinin nasıl yüzde 10 bile alamadığını sordu.

Sözlerine devam eden Portakal, Akşener'in sorumluluk almayarak kurnazca davrandığını belirtti.

İyi Parti liderinin zeytinyağı gibi üste çıktığını da ifade eden Portakal, "Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağ gibi üste çıkmak bu olsa gerek" dedi.

'Seçmen iyi bir ders verecek'

Portakal ayrıca vatandaşların muhalif seçmene iyi bir ders vereceğini de söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal son olarak Akşener'e 'Yazıklar olsun' dedi.

"Meclis seçiminde nasıl yüzde 10’un altında kaldınız?"

Fatih Portakal'ın ifadeleri şu şekilde: