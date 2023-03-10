Fatih Portakal muhalefetin durumunu sorguladı! Millet İttifakı pamuk ipliğine bağlı Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde karar olmasının oldukça güç olduğunu savundu.

Türkiye seçim atmosferine girdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'i feshedip, Türkiye'yi seçimlere götürdü.

6'lı masada ise yıllardır süren Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çözüldü.

Büyük kriz yaşandı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Aday seçmek için toplanan masa ise büyük krizlere yol açtı.

Meral Akşener masayı dağıtıp yeniden oturmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda nasıl yöneteceği soruları akıllara geldi.

Fatih Portakal muhalefetin durumunu sorguladı

Bu durumu sorgulayan isimlerden birisi de muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal.

Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu vurguladı.

"Millet İttifakı pamuk ipliğine bağlı"

Millet İttifakı'nın pamuk ipliğine bağlı olduğunu savunan Portakal, eğer anlaşamazsanız ne olacak diye sordu.

"Anlaşamazsanız ne olacak"

Fatih Portakal'ın muhalefetin iktidar olması durumunda nasıl bir yönetim sergileyeceğini anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: