Fatih Portakal: Nasıl yönetecekti bunlar ülkeyi Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler getirmeyi sürdüren Fatih Portakal, "Değişim sürüyor ama bir kişi değişmiyor. Habire adam değiştiriyorlar. Nasıl yönetecekti bunlar ülkeyi ya, iyi kandırmışsınız ya" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Seçimleri kaybeden muhalefetin en çok hayal kırıklığına uğrattığı isimlerden biri de Fatih Portakal oldu.

Seçim sürecinde tıpkı bir partili gibi muhalefet için çalışan Portakal, sonuçların ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP yönetimine yönelik ağır eleştiriler getirmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Portakal, daha önceki yayınlarında olduğu gibi bir kez daha kandırıldıklarını söyledi.

"Değişim sürüyor ama bir kişi değişmiyor"

Portakal son olarak YouTube kanalından yaptığı yayında yine muhalefete ağır sözlerle yüklendi.

CHP'de değişimin yalnızca Kılıçdaroğlu'nu etkilemediğini söyleyen Portakal, "Değişim sürüyor ama bir kişi değişmiyor. Habire adam değiştiriyorlar, mesela önce parti MYK’sı falan değişti" dedi.

"Böyle nasıl bir muhalefetmiş bu arkadaş, daha şifresinin olup olmadığını bile bilmiyor"

Daha sonra CHP'deki sosyal medya danışmanı Ali Sinan Acıoğlu'nun görevine son verilmesiyle ilgili konuşan Portakal, "Şimdi de sosyal medya sorumlusu var, Ali Sinan Acıoğlu görevden alınmış. Önce bir tweet atmış ondan sonra geri almış. Sonra da bu arkadaşı göndermeye karar vermişler. Bu arkadaş genel merkezi arıyor diyor ki sosyal medya şifreleriniz bende. Bunlar da ne şifresi ya diyor. Böyle nasıl bir muhalefetmiş bu arkadaş, daha şifresinin olup olmadığını bile bilmiyor. Görevden alınan kişi şifreleriniz bende, karşı taraf da ne şifresi diyor. Sosyal medya şifresi günaydın…" ifadelerini kullandı.

"Nasıl yönetecekti bunlar ülkeyi"

CHP'nın iktidara gelmesi durumunda ülkeyi nasıl yöneteceğini bir kez daha sorgulayan Portakal, "Nasıl yönetecekti bunlar ülkeyi ya, iyi kandırmışsınız ya. Bu kadar hazırlıksız bu kadar enterasan ama bu bizim umut arayışımızdan kaynaklanıyor. Bu yönetim zihniyetini istemeyen insanların bir yere bağlanma, umut besleme ihtiyacından kaynaklanıyor" dedi.

"Göreceğiz, seçim yaklaşıyor"

Son olarak Millet İttifakı ortaklarının muhalif kesimi sömürdüğünü de sözlerine ekleyen Fatih Portakal, "İyi de sömürmüşsünüz ha helal olsun, İyi Partisi’nden Deva’sına, Geleceğin’den CHP’sine, Saadet’inden osuna busuna çok iyi sömürmüşsünüz bizi ya. Göreceğiz ama seçim yaklaşıyor" şeklinde konuştu.