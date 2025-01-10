Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Yurt gezilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Mersin'deydi..

''Büyük sürprizlerimiz olacak'' diyerek gittiği Mersin'de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, eline aldığı kırmızı kartla "Bütün Türkiye'deki emeklileri, emekçileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." dedi.

Özel'in kırmızı kart hamlesi, sanattan siyasete birçok kesim tarafından eleştirildi..

Özellikle büyük bir hayal kırıklığına uğrayan muhalif gazeteciler de, Özel'e öfkesini yaptığı açıklamalarla dile getirdi..

Bu isimlerden bazıları Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil oldu..

"BENİ, MİLLLETİ APTAL YERİNE KOYUYOR"

Kendi sosyal medya kanalında açıklamada bulunan Fatih Portakal, CHP'yi ciddi iş yapmamasıyla eleştirdi.

Portakal, şunları söyledi:

Eğer gerçekten büyük sürpriz ise oradan kırmızı kart çıkmayacak! Ciddi iş yapın.



Bu mudur dedim ya gerçekten...Ama dedim bu milleti aptal yerine koymaktır dedim ya. Oradaki adam beni aptal yerine koyuyor.

"BU KADARINI TAYYİP ERDOĞAN BİLE HAYAL EDEMEZDİ"

Yılmaz Özdil de tepkisinde Portakal ile benzer ifadeler kullandı.

Sürprizin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Özdil, CHP Genel Başkanı'nı sert bir dille eleştirdi:

