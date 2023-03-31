Fatih Portakal'dan 6'lı masaya: Ben size vereceğim zaten Sözcü TV'de ana haber sunucusu Fatih Portakal, programa katılan Ahmet Davutoğlu'na, "Ben değişim istiyorum. Ben zaten size vereceğim benim oyum net." dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için gün sayıyor...

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 aday içerisinde en etkili isimler olarak görülüyor.

Süreç devam ederken 6'lı masada bulunan diğer isimler de adaylarına oy toplamak için kanal kanal geziyor.



Masada yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu.

"Ben size vereceğim zaten benim oyum net"

Muhalif yorumlarıyla bilinen Fatih Portakal, değişim istediğini belirterek Millet İttifakı adayına oy atacağını söyledi.

Portakal, Ahmet Davutoğlu'na dönerek şunları söyledi: