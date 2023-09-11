Fatih Portakal'dan CHP genel başkanı seçimleri için uyarı! Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin Sözcü TV canlı yayınında CHP genel başkan seçimleri için Özgür Özel'i desteklediğini vurgulayan Fatih Portakal, "Bakın kendisi istemiyor çok güzel dediğini yapın. Aday göstermeyin onu" dedi.

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ensonhaber.com

2023 seçimlerinin üzerinden aylar geçerken, muhalefette yaşanan krizler devam ediyor..

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri oklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Yaşananların ardından sık sık parti tabanından değişim sesleri gelirken, muhalif gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bu isimlerden biri de Fatih Portakal.

Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan muhalif gazeteciler arasında olan Fatih Portakal, geçtiğimiz haziran ayında son yayınını yaptığı Sözcü TV'ye geri döndü..

Yeni dönemin ilk yayınında kaldığı yerden devam etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde birçok kez vurgu yapan Fatih Portakal, bu kez de CHP'deki genel başkan seçimleri için tarafını belli etti.

"Aday olmayacağım, hiç olmadım"

Kılıçdaroğlu ise değişim sinyalleri sonrasında genel başkan adaylığı konusunda şu cümleleri aktardı;

Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam dilekçe vermem

"Kılıçdaroğlu'nu aday göstermeyin"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini vurgulayan Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında Özgür Özel'i desteklediğini belirterek şu cümleleri aktardı;

Bakın kendisi istemiyor çok güzel dediğini yapın. Aday göstermeyin onu. Bakın çıkan birisi var Özgür Özel var ben adayım diyor yeninin peşinden gidin ki insanlara umut olun benim gibi

"Beni seçmen olarak gören siyasiye oy vermeyeceğim"