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Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinin DEM Partili başkanlarına, terör örgütü soruşturması başlatıldı.

Bu karar kapsamında, İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre 3 belediyeye kayyum atandı.

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FATİH PORTAKAL TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, seçimlerde terör ile iltisaklı isimlerin aday gösterilmesi ve kayyıma neden olmasından dolayı DEM Parti'ye sert tepki gösterdi.

"YOK MU BAŞKA ADAYIN SENİN?"

Fatih Portakal "Ahmet Türk'ün yeniden alınacağını bildiğiniz halde, neden iktidarın eline koz veremeyecek şekilde adaylar bulmuyorsunuz? Ülke böyle olsun diye mi yapıyorsunuz? Buradan bir medet mi umuyorsunuz? Üç defa seçilmiş, hepsinde görevden alınmış. Yok mu başka adayın senin?" diye konuştu.