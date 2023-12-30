Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Psikolojik sorununuz varsa tedavi olun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV'de katıldığı programda sunucuya karşı gösterdiği davranış Fatih Portakal'ı kızdırdı. Portakal, "Gazetecilere ayar veremezsiniz. Varsa psikolojik bir sorununuz tedavi olun Ekrem Bey." dedi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'ye katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sunucu Senem Toluay Ilgaz'a ve programdaki gazetecilere karşı sergilediği tavırlar sebebiyle muhaliflerin de tepkisini çekmişti.

İmamoğlu'na bir tepki de Sözcü TV'de Anahaber sunucusu olan Fatih Portakal'dan geldi.

"Gazeteciye ayar çekemezsiniz"

İBB Başkanı'nın programdaki sunucuya karşı davranışlarını eleştiren Portakal şunları söyledi:



"Dünkü yayında en çok dikkatimi çeken bölüm Senem ile yaşadığı diyalog. Senem, 'Uygun bir zamanda TOKİ Başkanı da alınabilir ve söz hakkını kullanabilir' diyor. Oradan Ekrem İmamoğlu 'bir dakika, bunu ikidir yapıyorsun' diyor. Kamuoyuna yayın yapıyorsunuz. Her şeyden önce karşınızda bir kadın var. İkincisi bir gazeteci var. Gazeteciye ayar çekemezsiniz."

"Varsa psikolojik bir sorununuz, tedavi olun Ekrem Bey"

Fatih Portakal konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Orada ayar vermeye çalışıyor. Arkadaş bak gergin olabilirsin. Tansiyon problemin de olabilir. Sinirli de olabilirsin. Yıpranmış da olabilirsin. Ama gazeteciye ayar çekmek haddin değil bir kere. Ayıptır ya siz gazeteci değilsiniz bir şey değilsiniz. Kadın orada tüm nazikliğiyle konuşuyor. Siz de sınırlarınızı bileceksiniz. Oturduğunuz koltuktan almış olduğunuz bir güç yok. Bizimle aynı seviyedesiniz. Varsa psikolojik bir sorununuz Ekrem Bey, tedavi olun diyeceğim size. Gazetecilerin işine karışmayın."



