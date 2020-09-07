Fatih Portakal'dan FOX HABER'e duygusal veda

FOX TV'de görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal bugün konuk olarak son yayınına çıktı. Portakal, ekranlara gözyaşlarıyla veda etti.

FOX TV Ana Haber'deki bayrak değişimi yapıldı ve görevden ayrılma kararı alan Fatih Portakal, koltuğu Selçuk Tepeli'ye devretti.

Görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, FOX TV'ye konuk olarak çıktı ve açıklamalarda bulundu.

FATİH PORTAKAL'DAN EKRANLARA DUYGUSAL VEDA

Ayrılık nedenini canlı yayında ilk kez açıklayan Fatih Portakal, ana haber bülteninin kapanışında duygusal bir konuşma da yaptı.

Fatih Portakal'ın, seyircilere son kez seslenirken gözyaşlarına hakim olamayışı ve sesinin çatallaşması dikkatlerden kaçmadı.

“Neden veda etti?” sorusuna da yanıt veren Portakal, “Herkes bir şeyler yazdı, bir şeyler söyledi. Kendi kendime dedim ki mutlu musun? Mutluyum. Ama daha mutlu olabilir miyim dedim. Bu sorunun cevabını İstanbul’da değil İzmir’de buldum” dedi.

"EFSANE DEĞİLİM"

Fatih Portakal'ın veda konuşması ise şu şekilde:

"Efsane değilim,herkes senaryo kurdu ama benim ne dediğim önemli. Ben mutluluğu İzmir'de buldum. Üzülenler oldu, ama hiç kimsenin yeri doldurulmayan bir kişi yok. Fox TV'de ekip çok iyi zaten. Ben muhabirliği de ekran önünü de layıkıyla yaptım. Doğan Şentürk çok uğraştı beni döndürmek için, ama ben kafasının dikine giden insanım. Kendimi tekrar etmeye başlamıştım, bıktım artık. 3 aydır televizyon izlemiyordum şimdi baktım değişen birşey yok. En yakın rakibinize fark atıyorsunuz, rekabet yok. Ekran samimi insan arıyor, bu kadar samimiyetsizliğin içinde. Tarım da yapmayacağım, ben çiftçi değilim. Toprağın ritminde yaşamak istiyorum. Eşimle birlikte biz ata tohumu yapıyoruz."

"KORKTU MU?" SORUSUNA YANIT VERDİ

"Benim yüzümden insanlar zarar görmesin diye çok üzülüyordum. Doğan Şentürk bu açıdan sorunları çok göğüsledi. Ben içe dönük bir adamım, çok konuşmam bir daha da konuşmayacağım. Temmuz ayında haber verdim Doğan Şentürk'e o konuda biraz geç kaldım, özür diledim. Ben artık her topa smaç vurmakta yoruldum. Daha sakin mevsimlerin geçişini izlemek istiyorum. Korktu kaçtı, iktidar para verdi diyorlar yok böyle birşey."

"AYRILIK KARARINDA AĞLADIK"

"İstanbul'da son kez Doğan Şentürk ile buluştuk, hatta telefonda ayrılık kararının ardından karşılıklı ağladık."