Fatih Portakal'dan seyircisine: Bana giren çıkan yok İyi Parti ve CHP'nin ittifak anlaşmazlığı için kendisinin sevindiğini söyleyen seyircisine kızan Fatih Portakal canlı yayında sinirlendi. Portakal, "Bana giren çıkan bir şey yok. Ben onu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Muhalefetin beklediği süreç tamamlandı.

CHP'deki değişim süreciyle koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alan Özgür Özel, İyi Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik olumlu mesaj ve çağrıları yeniden ittifakın kapılarını araladı.

İyi Parti'den CHP'ye red kararı

Özgür Özel'in ziyareti sonrasında Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplayan Akşener, CHP ile iş birliği seçeneğini kurulda gündeme getirdi.

Kuruldan ise oy çokluğu ile 'CHP ile iş birliğine' hayır kararı çıktı.

Muhalif kesimde büyük hayal kırıklığına neden olan gelişme Türkiye'nin gündeminde. Tüm televizyon kanallarında bu konu geniş bir şekilde masaya yatırıldı.

"Bakıyorum iyi seviniyorsun Portakal"

Fatih Portakal da Sözcü TV'de yayındayken çıkan kararı izleyicilerine aktardı.

Portakal'ın anonsundan sonra mailine gelen mesajları okudu.

Ünlü sunucu bir izleyiciden gelen "Bakıyorum iyi seviniyorsun. İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal, seçimden sonra soruyorum sana" yorumunu da okudu.

Bu yorum karşısında sinirlerine hakim olamayan Portakal'ın tepkisi de sosyal medyada gündem oldu.

"Bana giren çıkan yok"

Portakal, seyirciye "İsmail Bey, ben niye sevineyim ki? Olmayacak bir ittifaktı bu İyi Parti-CHP ittifakı. Bana giren çıkan bir şey yok.

Ben onu anlatmaya çalışıyorum yani siz de anladınız mı bilmiyorum. Ben siyasetçi değilim sadece düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Sizden de ricam bu sevinme sevinmeme değil, olmayacak bir dua..

CHP neden İyi Parti'ye gider? İyi Parti zaten kendi tek başına seçime gitmek istiyordu. Ben gerçekten İyi Parti'nin tek başına girdiği zaman alacağı oyu görmek istiyorum. Önce şaibeleri temizlemesi gerekiyor." cevabını verdi.