Fatih Portakal ve Canan Kaftancıoğlu'nun aşı tweet'i dolaşıma girdi

Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Koca'nın yalan söylediğini savunuyor, Fatih Portakal da 'inanmıyorum' diyerek aşılamadaki hedefi tiye alıyordu.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayında aşılama programına hız verdi.

Her gün yeni rekolar kıran Türrkiye'nin sağlık ordusu, nüfusun büyük kısmını aşılamayı başardı.

Aşılama hızla devam ederken, yeni yaş grupları da aşı programına dahil ediliyor.

"18 YAŞ ÜSTÜ HERKES AŞILANABİLİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" ifadesini kullanmıştı.

"İNANMIYORUM"

Bu sözler üzerine FOX'un eski ana haber spikeri Fatih Portakal "İnanmıyorum" diyerek Sağlık Bakanı Koca ile dalga geçmişti.

Ancak aradan geçen zaman Fatih Portakal'ın düşündüğü gibi geçmedi.

Aşılamada yaş 18'e düştü, Sağlık Bakanı Koca'nın dediği oldu. Fatih Portakal ise sessiz kalmayı tercih etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da o günlerde Fahrettin Koca'nın yalan söylediğini savunarak hakaret etmişti.

YÜZÜ KIZARMAYACAK NASIL OLSA

Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan." demişti.