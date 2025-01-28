Haber Merkezi

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşme sonrası Pehlivan, bu konuşmanın kaydını Halk TV’de canlı yayın sırasında yayınladı.

Yaşananlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yetkilileri, sunucu Selek ve Pehlivan hakkında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

HALK TV'DEN 3 GAZETECİ GÖZALTINDA

Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından, sunucu Seda Selek de polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltılar sonrası Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayın sırasında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"BARIŞ PEHLİVAN'IN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Fatih Portakal'ın açıklamaları şöyle:

Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor.

"GAZETECİLİK YÖNÜNDEN YAPMAMANIZ GEREKİYOR"

Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamınız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı.

HALK TV'DEN YANIT GECİKMEDİ

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sonrası Barış Pehlivan'ın program arkadaşı Şule Aydın da sert yanıtlarda bulundu.

Bir şeyi söylemenin adabı olduğunu belirten Şule Aydın, devamında "Neyi ne zaman söylediğiniz önemlidir. Ne zamandan beri gazeteciler gözaltına alınırken böyle konuşuluyor?" dedi.

Şule Aydın, Fatih Portakal'a yönelik eleştirilerinde ise şu ifadelere yer verdi:

"SİZ İKTİDAR SOPASIYLA KARŞI KARŞIYA GELDİĞİNİZDE BİZ O ZAMAN DA YANINIZDAYDIK"

Bir şeyi söylemenin adabı vardır, neyi ne zaman söylediğiniz önemlidir. Ne zamandan beri gazeteciler gözaltına alınırken böyle konuşuluyor? Tarihe dönüp bakalım gazeteciler gözaltına alınırken kimler böyle konuşmuş? Fatih Portakal ekrandan uzun uzun gazetecilik dersi verdi. Fatih Portakal siz ilk iktidar sopasıyla karşı karşıya geldiğinizde biz o zaman da yanınızdaydık.

"İLK SOPADA EKRANDAN ÇEKİLDİNİZ"