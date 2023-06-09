Fatih Portakal'ın o sözleri akıllara geldi: Ya safım ya aptalım Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime kazanacağına inanmakla 'ya saf ya da aptal' olduğunu söyleyen Fatih Portakal'ın o ifadeleri yeniden gündeme geldi.

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Seçimlerin ardından CHP'de başlayan iç hesaplaşma sürüyor.

Alınan başarısız sonuçların ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden 'devam' mesajı verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmemekte direnirken parti tabanı CHP liderinin koltuğu bırakmasını istiyor.

Değişim isteyen muhalif seçmen ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan çekişmenin sonucu ise merak ediliyor.

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı

Hal böyle olunca neredeyse her gün Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler yapılıyor.

Bu eleştirileri yapanların başında da muhalif gazeteci Fatih Portakal geliyor.

Portakal geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu'na verip veriştirmişti.

Yeniden gündem oldu

Fatih Portakal'ın o sözleri bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan o ifadelerde Portakal, Kılıçdaroğlu'nun korkak ve basiretsiz bir lider olduğunu söyledi.

Seçim sonuçları nedeniyle hayal kırıklığını dile getiren Portakal, "Demokrasi işte sevgi, aşk dili şudur budur; bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." dedi.

"Ya safım ya aptalım o zaman"

Portakal daha sonra değişime inanmakla ya saf ya da aptal olduğunu da sözlerine ekledi.

Portakal, "Bu şekilde mi yönetecektiniz o zaman insanları, yazık ya saf mıyım ben ya. Ya safım ya aptalım yani o zaman. Ama değişime inandım ben." şeklinde konuştu.

Portakal son olarak 'artık yeter benden bu kadar diyerek' bir daha Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini ifade etti.