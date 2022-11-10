Fatih Şahin: Türkiye Yüzyılı'nın planını hep birlikte çizeceğiz

Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlarla beraber çizileceğini aktaran AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ancak birlikte yaparsak başarılı olabiliriz" vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinin ardından, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nca 'Birlikte Türkiye Yüzyılına İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya; AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Katılımcılardan Türkiye Yüzyılı'na dair talepleri alındı.

"Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarımızla hep birlikte çizeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "20 yıldır, adalet, kalkınma ve demokrasi alanında yaptığımız reformlarla 'Türkiye Yüzyılı'nın temelini attık. Şimdi bu güçlü temel üzerine tüm vatandaşlarımızın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Açıklanan vizyon belgesinin ardından ilk toplantıyı düzenleyen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl’e teşekkür ediyorum. 81 ilimizin tamamında ve tüm ilçelerimizde bu tür toplantılarla vatandaşlarımızın görüşlerini, düşüncelerini, taleplerini alacağız. Bizim kaybedecek zamanımız yok. Türkiye Yüzyılı'nın planını vatandaşlarımızla hep birlikte çizeceğiz. Ancak birlikte yaparsak başarılı olabiliriz." ifadelerini kullandı.