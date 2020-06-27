Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, öğle saatlerinde Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon'a gelmişti.

SONDAJ ÇALIŞMALARINDA ROTA, KARADENİZ'E ÇEVRİLMİŞTİ

İstanbul Boğazı'ndan geçişi için sökülen iki adet kulesinin montajı için Fatih Sondaj Gemisi, 6 Haziran günü Trabzon açıklarından römorkörler eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı’na çekilmişti.

Burada gemiye yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapılırken gemi, dün sabah saatlerinde tıpkı limana girişinde olduğu gibi liman dışına çıkışında da motor çalıştırmadan 7 adet römorkör eşliğinde liman dışına çekilmişti.

Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı- İZLE

KARADENİZ EREĞLİSİ AÇIKLARINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Gemi burada 36 saatlik bir çalışmayla pervanelerini indirerek tanklarına su alma işlemini tamamladıktan sonra Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.