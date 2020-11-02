Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından Fatih sondaj gemisiyle ilgili müjde veren bir paylaşımda bulundu.

"FATİH ARADI BULDU, ŞİMDİ DE İLK TESPİT KUYUSUNU KAZACAK"

Fatih Dönmez yaptığı paylaşımda, “Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1’de dönecek. Bahtı açık olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı VİDEO