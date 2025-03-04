Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği rota 564 yıl sonra belirlendi

İHA

Tarihi araştırmalara ilgi her geçen gün artıyor...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yürütücülüğündeki "MÖ 401-400 yılında Onbinler'in ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretle belirlenmesi" projesi hazırlanarak TÜBİTAK'a sunuldu.

564 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane'deki üniversitelerden 8 kişilik akademisyenin katılımıyla başlatılan projede kara güzergahı tespit edildi.

Yaklaşık 2 yılda tamamlanan çalışma ile savaş ile fetih rotaları belirlendi.

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi için Bayburt-Aydıntepe-Maçka rotasını izlediği tespit edilirken, akademisyenler tarafından belirlenen rotalar dijital olarak haritalandırıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI İKİ YILDA TAMAMLADIK"

Proje ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. İsmail Köse, 2 yıl boyunca literatür ile topografyayı eşleştirmeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biz yaklaşık 2019 yılından itibaren bu yolları çalışıyor araştırıyorduk. Fakat finansman sorunu yaşamaya başladık. Proje yazmaya karar verdik. 2019 yılından itibaren projelendirdik. TÜBİTAK'a sunduk ve uluslararası proje olarak kabul edildi. 2022 yılında başladık araziyi taradık. 2024 yılında tamamladık. Arazide Trabzon'a ulaşan çok sayıda ticaret yolu, kadim yol, askeri yol, lejyon yolları mevcut. Fakat bizi burada ilgilendiren önemli bir nokta var. Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'un fethinde kullandığı güzergah Bayburt'tan itibaren bilinmiyor. Bazı çalışmalar var, bazı iddialar var fakat arazide desteklenmiş iddialar değil bunlar. İkinci olarak günümüzde yaklaşık 2 bin 400 yıl önce milattan önce 400-401 yıllarında Onbinler'in Güney Anadolu'dan Kuzey yürüyüşlerinde takip ettikleri güzergahın da Bayburt'tan itibaren olan kısmı tam olarak bilinmiyor. 2 yıl boyunca literatürü taradık. 8 kişilik bir ekip olarak literatürle topografyayı eşleştirmeye çalıştık ve haritalandırdık.

"TURİZME KAZANDIRILABİLECEK ÖLÜMSÜZLEŞEN BİR ESER BIRAKACAĞIZ"

Güzergah ile ilgili umdukları kadar iz bulamadıklarını kaydeden Köse, şöyle konuştu:

Güzergahla ilgili iddialar var ama bizimki ilk. Öncelikle sevinçliyiz. Koruma altına alınabilecek turizme kazandırılabilecek ölümsüzleşen bir eser bırakacağız. Fakat bu eserin bir de fiziksel kısmı var. Fiziksel kısmında işaretlerin konulması lazım ki bizim projemizin kapsamını da yetkimizi de açıyor. Yolların turizme kazandırılması bazı alanların düzenlenmesi gerekiyor. Bu tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin, Valiliğin, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ve çevre illerin yetkisine düşüyor. Güzergahı belirlemek için topografyadan yola çıktık. Arazide izler bulmayı ümit ediyorduk ve bulduk. Kale yapıları bulduk. Fakat umduğumuz kadar yoğunlukta ve genişlikte iz bulamadık. Bölgeden geçen Karayolları izlerin büyük bir kısmını yok etmiş. Zaman ve hazine avcıları yok etmiş. Umduğumuz oranda bulgu bulamadık. Bu da bizim yolları, rotaları yüzde 100 kesinlikle belirleyebilmemizin önünde önemli bir engel oldu. Bilim zaten virgül nokta ile bitmez hala bizde yüzde 10'luk soru işareti bırakarak yolları belirlemiş olduk.

FATİH SULTAN MEHMET'İN TRABZON'U FETİH ROTASI BELİRLENDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Doç. Dr. Osman Emir ise 4 ana rota üzerinden ilerlediklerini belirterek şöyle devam etti: