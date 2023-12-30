Fatih Terim, Yunan basınının hedefinde: Kuzu postunda kurt Türk ve Yunan kamuoyunda transferi gündeme oturan Fatih Terim'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adamı olarak tanıtan Yunan basını, Panathinaikos yönetimini de "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" diyerek eleştirdi.

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ensonhaber.com

Yunanistan'ın gündemi Fatih Terim...

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerden biri olan Fatih Terim 70 yaşında ikinci Avrupa macerasına atıldı.

Galatasaray ile kazandığı UEFA Kupası'ndan sonra İtalya'da hocalık yapan Terim, sürpriz bir şekilde karşı kıyıda yeniden yeşil sahalara döndü.

Türk düşmanı Yunan basınında gündem Fatih Terim

Yunan ekibi Panathinaikos'ta, Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Terim, resmi anlaşmaya imza attı.

Galatasaray ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev alan ve tarihe geçen başarılar yakalayan 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaraylılar başta olmak üzere Türkiye'de başarı dilekleri ile uğurlanan Terim Yunan medyasında, özellikle de Türk karşıtı medyada eleştirilerin hedefinde.

Panathinaikos yönetimini de hedef alan gazeteler, Türk düşmanlığına manşetlerden futbol üzerinden devam ediyor.

"Kuzu postunda kurt"

İlk basın toplantısını düzenleyen ve sıcak mesajlar veren Terim'i "kuzu postunda kurt" olarak niteleyen Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yapıyor.

Terim'i, Erdoğan'ın adamı olarak tanıtan gazeteler "Yunanistan karşıtı biri Yunan takımının başına nasıl geçer?" sorusunu yöneltiyor.

Panathinaikos yönetimini de mali yönden eleştiren gazetelere Terim'in nasıl cevap vereceği ise merak konusu.