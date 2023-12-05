Fatih Terim'in yardımcısının eşi Nur Erkasap: Ben de mağdurum Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, Seçil Erzan'ın fonuna nasıl dahil olduğunu anlattı. Erzan'ın kendisine, Hakan Ateş'in akrabalarına para kazandırdığını söylediğini aktardı.

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DHA

Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan’a 450 bin dolar verdiği ve herhangi bir geri ödeme alamadığı için, soruşturmaya müşteki olarak dahil olan eski futbolcu Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap, açıklamalarda bulundu.

Seçil Erzan’la tanışması ve sonraki süreçte fona dahil olmasıyla ilgili konuşan Erkasap, Volkan Bahçekapılı’nın hesabına gönderdiği ve Seçil Erzan’a vermesini istediği 1 milyon dolarla ilgili sorulan sorulara da cevap verdi.

Erkasap, Seçil Erzan’ın kendilerine ait hesap hareketlerini gördüğünü ve bu nedenle bankaya her gittiğinde Erzan’ın ısrarlı tanışma talebiyle karşılaştığını belirterek, "Aslında şöyle, ben Seçil Erzan bizi seçti diyeyim. Çünkü onu ilk başta zaten tanımıyordum, biz kulüp olarak DenizBank'la çalışıyorduk. İşte maaşlar filan her şey bankaya yatıyordu. Zaten ben o sebeple bankaya gidip gelmeye başladım. Florya şubesine. Normalde orada çalışan kişilerle muhatapken kendisi yanıma yaklaştı işte ‘Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, gelin bir kahve içelim, mutlaka bir kahve içelim’ diye. Bizim tanışıklığımız öyle başladı. Yani herkes gibi tüm Galatasaray camiası gibi benim de öyle başladı tanışıklığım." dedi.

"Beni 'Hakan Ateş'in içinde olduğu bir fon var diye ikna etti"

Erzan’la tanıştıktan 2-3 ay sonra söz konusu fondan haberdar olduğunu ve parayı verdiğini dile getiren Erkasap, Erzan’ın kendisini fona Hakan Ateş’in ismini vererek ikna ettiğini öne sürdü.

Erkasap, "Ben o dönemde bayağı bir moral açısından kötüydüm. Yani hem sağlık sorunları vardı hem maddi anlamda sıkıntılar vardı. İki ev var kızımın evi ve benim evim. Yani iki evin de geleceği söz konusu. Öylelikle kendisi de benim durumumu bildiği için, çok da duygusalım zaten, kendisi de hep böyle anlatıyordu bana. İşte ben de babamı kaybettim annem yatalak filan diye böyle konular olunca ister istemez daha samimi bir ortam oluyor yani iki kadın arasında. Onun üzerine ‘Nur Abla, biliyorum senin neler yaşadığını. Bak böyle böyle yani 'Hakan Ateş‘in de içinde olduğu başında olduğu bir fon var. Bu özel müşterilere yapılan bir işlem. Hem paranı burada değerlendirirsin hem de rahat edersin’ dedi. Ben zaten hani finans ya da bankadan bankacılıktan anlayan biri değilim. Ve öyle bir güven ortamı yaratıyor ki size o ne derse inanıyorsun. Yani ben de onun üzerine tamam dedim. Hatta anlattı ne olduğunu, bak dedi işte bundan çoğu kişi para kazandı, kazanıyor. Hakan Ateş akrabalarına bir sürü para kazandırdı. Bunları anlatınca bir de o kadar normal bahsetti ki, 'Bu özel bir işlem gel' dedi, 'Sen de rahat et' dedi. Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim. Ben tek seferde verdim." ifadelerini kullandı.

"Bana Volkan dese ki ‘Abla şu kadarını götür bankaya teslim et’ ben zaten bir şey sormam"

Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın hesabına gönderdiği 1 milyon doları Seçil Erzan’a götürmesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Erkasap, Terim Ailesi'yle uzun süredir yakın olduklarını, aralarında para alışverişinin lafı olmadığını, Volkan Bahçekapılı'nın ricası üzerine parayı götürdüğünü belirtti.

Erkasap, “Bir kere şunu anlamak lazım. Ben Terim Ailesi'ne en yakın olan kişiyim. 40 senedir biz artık ailenin ötesindeyiz. Yani biz de para alışverişi, o gelmiş bu gitmiş zaten çok normal. Bana Volkan dese ki ‘Abla şu kadarını götür bankaya teslim et’ ben zaten bir şey sormam. Zaten Seçil’e de öyle bir güveniyorsun ki aklımın köşesinden zaten farklı bir şey geçmez. Budur yani." diye konuştu.

"Bana Fatih Terim’den hiç bahsetmedi"

Dolandırıldığını Seçil Erzan’ın telefonunu kapatıp ortadan kaybolunca anladığını ve hala inanmakta zorluk çektiğine de değinen Erkasap, Erzan’ın kendisine fonu anlatırken Fatih Terim’den asla bahsetmediğini kaydetti.

Erkasap, "Olay ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Telefonunu kapattığı gün, ortadan kayboldu o gün öğrendim ben. Bana Fatih Terim’den hiç bahsetmedi. Zaten Fatih Hoca'dan bana bahsedemez yani bana bahsettiği zaman bilir ki ben hemen Fatih ağabeye soracağım böyle bir şey var mı diye. O yüzden bana böyle bir şeyden asla bahsetmedi. Ben inanamadım, o kadar çok güveniyordum ki, öyle bir güven size veriyor ki bir şey sorgulamıyorsunuz. Arkasını düşünmüyorsunuz. İnanamadım ben günlerce inanamadım. Zaten ben bir senedir bu olayın içindeyim. Ondan önce hiçbir şey bilmiyordum." dedi.

Erkasap, Seçil Erzan’a para verdikten sonra Erzan’ın kendisine bilgisayar ekranından evrak gösterdiğini ayrıca yatırdığı parayla ilgili de antetli kağıt şeklinde makbuz aldıklarını da belirtti.

"Biz mağdurken banka mağdur oldu"

Öte yandan kendisiyle ilgili bazı medya kuruluşlarında yapılan haberlerle ilgili de konuşan Erkasap, "Evrak verdi. Ama sonradan öğreniyoruz ki bana bilgisayarından da gösteriyordu ‘Nur Abla işte müşteri numarası bu’ diyordu. Ama bilmiyorum ki her şey kendi düzenlediği bir komploymuş. Öyle ki şimdi biz mağdurken yer değişti. Yani banka mağdur oldu, biz suçlu konumuna sokuluyormuşuz gibi geldi. Ben merak ediyorum, benim hakkımda konuşulanları benim hakkımda sormadan konuşanları... Sormak istiyorum. Siz benim hayatımı biliyor musunuz? Benim yaşantımı biliyor musunuz da bunları konuşabiliyorsunuz. Gelip bana sordunuz mu böyle bir şey var mı yok mu? Bakın sizle oturdum şimdi ben. Siz soruyorsunuz ben de cevap veriyorum. Benim yaşantımı da görüyorsunuz. Bu insanları gerçekten anlayamıyorum. Bana sorun yani bana sormadan bilmeden Nur Erkasap onu yapmış yok bunu yapmış... Keşke bana sorsalardı onu çok isterdim." ifadelerini kullandı.

Nur Erkasap’ın, devam eden soruşturma kapsamında mağdur olarak ifade verdiği ve Seçil Erzan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)