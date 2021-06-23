Fatih Tezcan kimdir? Gazeteci ve yazar Fatih Tezcan'ın biyografisi..

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Fatih Tezcan kimdir, kaç yaşında, nereli sorusu merakla araştırılıyor. İşte Gazeteci Yazar Fatih Tezcan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi..

Gazeteci ve yazar Fatih Tezcan'a dair bilgiler merak konusu oldu.

Kariyeri ve hayatına dair detaylar araştırılan Fatih Tezcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Fatih Tezcan'n biyografisi...

FATİH TEZCAN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Türk gazeteci ve yazar Fatih Tezcan, eski bir İstanbul ailesinden Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. Dedeleri Osmanlı muhaciridir.

İlk ve ortaokulun ardından 1993 yılında İstanbul'da Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni bitiren Tezcan, askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yapmıştır.

1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmış ancak okulun ikinci yılında ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kalmıştır.

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başlayan Tezcan, özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık vermiştir.

İlk araştırma dosyası yayımlandığında 22 yaşında olan Tezcan'ın, "Körfez Savaşı ve Tevrat" ve "Irak'a silah satan ABD şirketleri" konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer bulmuştur.

1999 yılında Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yapmıştır. 2003'te Güzin Hanım'la evlenmiş ve 2007 yılında boşanmıştır. Tezcan'ın bu evliliğinden, Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 2007'de boşanmıştır.

2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmış ve 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslami çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulunmuştur.

Yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayımlanmaya başlamıştır. Genelde Ortadoğu ve özelde İsrail-Filistin konularında çok sayıda programa konuk olmuş, 2006'da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye'nin ilk İslami Haber-Analiz Sitesi yapmıştır.

2011'de İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurmuştur. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yönelmiş, çok sayıda konferans ve seminer vermiştir. Aynı yıl Ümmü Gülsüm Hanım ile evlenen Tazcan'ın bu evliliğinden Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya gelmiştir.