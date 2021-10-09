Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini belirterek yayınladığı mesajların ardından Fatih Ürek, eskiden tacizi açıklayanın ayıplandığını belirterek, "Bizde edep, haya vardı" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiğine dair mesajların yayınlanmasının ardından magazin dünyasındaki isimler konuya ilişkin açıklama yaptı.

TV8'deki 2. Sayfa isimli magazin programına katılan Fatih Ürek, önce Z kuşağına 'gerizekalı buluyorum' dedi.

Ardından da taciz edilenlerin bunu duyurmasını edepsizlik olarak yorumladı.

"Z KUŞAĞINI GERİZEKALI BULUYORUM"

Sunucunun Mehmet Ali Erbil'in Z kuşağını yakalamak için Ece Ronay'ın klibinde oynadığını söylemesi üzerine "Z kuşağını gerizekalı buluyorum. Çünkü geçmişlerini bilmyiorlar. Geçmişlerinde kim ne yapmış bilmiyorlar. Saygısızlar. Dünyaya at gözlükleriyle bakıyorlar." diyen Fatih Ürek, taciz iddialarını da normalleştirdi.

Fatih Ürek, tacizin duyurulmasını edepsizlik olarak yorumladı VİDEO



"SÖYLÜYOR ZATEN BEN YÜRÜYORUM DİYE"

Fatih Ürek, "Mehmet Ali söylüyor zaten ben yürüyen bir insanım diye. Adam normalde yürüyemiyor. DM'den yürüyorum diyor." dedi.

"ESKİDEN ORTAYA ÇIKTIĞINDA AYIP SAYILIYORDU"

Tacizi duyurmanın eskiden ayıplandığını belirten Ürek, "Bizim bir edep, haya vardı. Kalkıp ay geldi telefonumda bana taciz, şunları şunları söyledi deyince ortalığa çıktığında o ayıp sayılıyordu. Şimdiyse prim sayılıyor. Ne oluyor açıklıyor da? Açıklıyor da ne oluyor? Kadını öldüren insan serbest bırakılıyor. Ben tanımıyorum Ece Ronay kim... İsmini duyurdu işte bravo." ifadelerini kullandı.