Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha'nın ne anlama geldiğini, sırlarını, ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Hoca ile konuştuk.

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan her gün bütün namazlarımızda ve değişik vesilelerle defalarca okuduğumuz Fatiha Suresi...

Başlangıç anlamına gelen Fatiha ve adını bundan dolayı alan bu surenin faziletleri ve faydaları olduğu İslam alimleri tarafından sıklıkla bahsedilmiştir.

Ensonhaber.com olarak da bu derin manaları olan Fatiha Suresi'nin anlamından faziletine önemli hususları ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Hoca ile değerlendirdik..

Fatiha Suresi'nin anlamı ve fazileti VİDEO