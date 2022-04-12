Petrol
104.93
6.55%
Euro
15.86
-0.67%
Dolar
14.60
-0.45%
Altın
926.85
0.62%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
589.589
-2.16%
BTXN Coin
31.47
-1.06%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Fatiha Suresi'nin anlamı ve fazileti

    Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha'nın ne anlama geldiğini, sırlarını, ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Hoca ile konuştuk.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatiha Suresi'nin anlamı ve fazileti

    Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan her gün bütün namazlarımızda ve değişik vesilelerle defalarca okuduğumuz Fatiha Suresi...

    Başlangıç anlamına gelen Fatiha ve adını bundan dolayı alan bu surenin  faziletleri ve faydaları olduğu İslam alimleri tarafından sıklıkla bahsedilmiştir.

    Ensonhaber.com olarak da bu derin manaları olan  Fatiha Suresi'nin anlamından faziletine önemli hususları  ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Hoca ile değerlendirdik..

    Fatiha Suresi'nin anlamı ve fazileti VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor
    Kitap

    Dünya Harikaları kitabı minik okurları yolculuğa çıkartıyor

    'Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı'
    Dünya

    'Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı'

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir