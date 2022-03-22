Fatih'te ayakta duramayan yaşlı kadın, kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmadı

Hastaneden çıkan yaşlı kadın, güçlükle durdurduğu taksiye, 'Ne olur beni eve bırakın' dese de, şoförün mesafeyi beğenmemesi nedeniyle binemedi.

Yolcu seçmeye devam eden taksi şoförleri, vatandaşın çilesi haline geldi.

Kısa mesafe ücretlerine zam gelse de, şoförler yolcuları mağdur etmekten vazgeçmiyor.

Her geçen gün yeni bir sorunuyla karşılaştığımız taksi şoförleri, bu sefer ayakta durmaya mecali olmayan yaşlı kadını aracına kabul etmeyerek gündeme geldi.

Fatih’teki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin acil kapısından çıkan yaşlı kadın taksiye binip evine gitmek istedi.

GÜÇLÜKLE DURDURDUĞU TAKSİYE BİNEMEDİ

Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi.

Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici, mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti.

"ALLAH RIZASI İÇİN, AYAKTA DURAMIYORUM"

Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı.

Otobüs sürücüsü, “Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi’nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. ‘Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın’ diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor.





"BU AYIP, YETER"

Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum

'NE OLUR ALSAN' DİYE YALVARDI

Ne olur alsan beni diyor. Bunlar da almadı. Bir tanesi durdu. Adres soracak. Kısa mesafe olduğu için almayacak. Almadı, devam ediyor. Ayıp. Yalvarıyor. ‘Ne olur eve bırakın’ diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.