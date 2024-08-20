Fatih’te başıboş köpeklerin saldırısında ölen kişinin hastane raporu yayınlandı Fatih'te başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in hastane raporu paylaşıldı. Özçelik'in vücudunda saldırıya bağlı 10 santimetrelik kesikler tespit edildi. Sürüklendiğine dair bulgulara rastlandı.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Fatih'te başında sahipsiz köpekler dururken ağır yaralı halde bulunan 40 yaşındaki Ayhan Özçelik hastanede öldü.

Sosyal medyada Ayhan Özçelik'in ölümünü şüpheyle karşılayanlar oldu.

Birtakım sosyal medya kullanıcıları Özçelik'in köpek saldırısında öldürülmediğine varacak iddialarda bulundu.

RAPOR YAYINLANDI

Fatih'te başıboş sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in hastane raporu yayınlandı.

KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Rapora göre, Özçelik'in vücudunun çeşitli yerlerinde saldırıya bağlı en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetrelik kesikler tespit edildi.

Yaralarının tamamı temizlenirken sürüklendiğine dair bulgulara rastlandı.

Tüm bu yaralanmalar, Özçelik’in kan kaybı ve travma sonucu yaşamını yitirmesine yol açtı.

AĞIR YARALI HALDE BULUNMUŞTU

İstanbul Esenler'de yaşayan yüzde 94 zihinsel engelli Ayhan Özçelik Silivrikapı'daki akrabalarını ziyarete gitmişti.

Sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Çöp toplamaya gelen temizlik işçileri Özçelik'i ağır yaralı halde bulunmuştu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Özçelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.